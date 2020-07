Upokojenci od danes brezplačno na avtobuse in vlake

Do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu so upravičeni upokojenci oziroma starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Prav tako ne smejo biti poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda, navaja STA. Novela zakona o cestnem prometu iz oktobra lani, ki je podlaga za uvedbo brezplačnega prevoza, omogoča tudi brezplačne prevoze v javnem potniškem prometu imetnikom invalidske kartice ugodnosti in vojnim veteranom.

Upokojenci morajo vložiti vlogo

Da se bodo lahko upokojenci brezplačno vozili z avtobusi in vlaki, morajo na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil samodejno iz uradnih evidenc. Medtem morajo invalidi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana, navaja STA.

Na podlagi te vloge bo izvajalec javnega prevoza izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oziroma največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz, navaja STA.

Vlogo oddajte prek pošte ali e-pošte

Na ministrstvu za infrastrukturo zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z novim koronavirusom upravičencem svetujejo, naj vloge za pridobitev vozovnice oddajo prek običajne ali elektronske pošte. Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času. Zanje bodo morali odšteti tri evre, piše STA.

Minister Vrtovec je ob torkovi predstavitvi brezplačnega medkrajevnega potniškega prometa dejal, da se želi v kratkem sestati zlasti z županoma največjih mestnih občin glede možnosti sodelovanja pri uvedbi brezplačnega prevoza za upokojence tudi v mestih.

Tudi v. d. generalnega direktorja direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko Darko Trajanov je izpostavil, da so zadeve glede brezplačnega mestnega prometa odprte. "Z mesti se pogovarjamo in bomo s tem pogovori tudi nadaljevali, da ocenimo, kakšne so možnosti," je še dejal po poročanju STA.