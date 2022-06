Koprski kriminalisti razbili dve dobro organizirani kriminalni združbi

. Skupno je v zaključni akciji sodelovalo 60 policistov in kriminalistov z različnih policijskih uprav in Generalne policijske uprave (GPU).

. Skupno je v zaključni akciji sodelovalo 60 policistov in kriminalistov z različnih policijskih uprav in Generalne policijske uprave (GPU). Foto: PU Koper

Koprski kriminalisti so tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi razbili dve mednarodno organizirani kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali s tihotapstvom in preprodajo večjih količin prepovedanih drog. Prijeli so 11 osumljencev, zasegli več kilogramov kokaina in konoplje ter več deset tisoč evrov gotovine, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Predkazenski postopek so usmerjali slovenski in italijanski državni tožilci ter tožilci iz urada za evropsko pravosodno sodelovanje. Ustanovili so skupno preiskovalno skupino za preiskovanje mednarodne organizirane kriminalne združbe.

Skupina je zbrala dokaze, da je združba, ki jo je v Evropi vodil 31-letni albanski državljan, tihotapila večje količine kokaina iz Južne Amerike v evropske države. Vodja združbe je bil sicer v začetku leta 2022 umorjen s strelnim orožjem v eni izmed restavracij v Južni Ameriki.

V Sloveniji pa je vodji združbe po usmeritvah 39-letnega državljana Albanije, ki je bil sicer v zaporu, pomagala 36-letna partnerka z območja Izole. Skrbela je za logistično podporo in nabavo vozil s slovenskimi registrskimi tablicami. Vozila je kriminalna združba na Nizozemskem predelala, da so imela skrivne prostore za tihotapljenje drog. Del prepovedanih drog je združba dostavljala tudi v Slovenijo, pri čemer je imela ključno vlogo slovenska državljanka.

Kriminalisti so z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov zbrali dokaze zoper 21 osumljencev, ki so storili skupno 179 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Preiskavo so zaključili 7. aprila tako v Sloveniji kot Italiji. V Sloveniji so prijeli sedem osumljencev, eden pa že prestaja večletno zaporno kazen zaradi predhodne storitve kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Opravili so sedem hišnih preiskav na Obali in Dolenjskem.

Osumljenci že v priporu

Za sedem osumljencev, starih med 31 in 46 let, med katerimi so posamezne že obravnavali za tovrstna dejanja, je sodnica odredila pripor, eden od osumljencev pa je bil že pred tem v zaporu.

Kriminalisti so zasegli skupno 20 gramov heroina, 2.300 gramov kokaina, 1.100 gramov konoplje in hašiša, avtomatsko puško, 128 nabojev kalibra, 30 tisoč evrov gotovine in več naprav za komuniciranje. Italijanski preiskovalci pa so na njihovem območju zasegli skupno več kot 80 kilogramov kokaina in sedem kilogramov konoplje v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov. V zaključni akciji, ki je potekala v Italiji, je bilo prijetih 11 oseb, državljanov Italije, Albanije in Poljske.

S prikritimi preiskovalnimi ukrepi so koprski kriminalisti dodatno ugotovili, da na območju Obale deluje še ena kriminalna združba, ki je občasno sodelovala z združbo, člane katere so prijeli aprila. Združba je prav tako oskrbovala odjemalce na območju slovenske Obale, kupci prepovedanih drog pa so bili tudi iz Italije.

Kriminalisti so zbrali dokaze zoper 11 osumljencev, ki so storili skupno 96 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Dodatno pa so zbrali dokazi še za tri osumljence, ki so storili kaznivo dejanje izsiljevanja.

Preiskavo so zaključili 21. junija, ko so prijeli štiri osumljence, med katerimi so 35-letni, 39-letni, 38-letni in 21-letni slovenski državljani z Obale. Kriminalisti in policisti so opravili šest hišnih preiskav na Obali. V zaključni akciji je sodelovalo 50 policistov in kriminalistov z različnih policijskih uprav ter GPU.

Sodišče je za tri osumljence odredilo pripor, za enega pa hišni pripor.

Koprski kriminalisti so v preiskavi zasegli skupno 402 grama heroina, 2.080 gramov kokaina, 1150 gramov konoplje, 500 gramov hašiša, 35.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje, so zapisali na koprski policijski upravi (PU).