Umrla je zdravnica Jasna Vončina, ki je med najbolj zaslužnimi za ustanovitev transplantacijskega sistema Slovenija-transplant. Vončina je ena najbolj zaslužnih za razvoj in zagon programa transplantacij notranjih organov v Sloveniji, poroča spletno Delo.

Kot piše na spletni strani Slovenija-transplant, imata največ zaslug za nastanek samostojne koordinacijske institucije Slovenija-transplant, postavitev nacionalne mreže donorskih bolnišnic in povezavo z mednarodno neprofitno fundacijo Eurotransplant anesteziologinja Jasna Vončina ter biologinja in imunologinja Mateja Bohinjec.

Vončina je dolga leta svoje poklicne poti po navedbah Dela posvetila vzpostavljanju okvirov transplantacij notranjih organov po smrti darovalca, kar je rešilo življenje številnim. Program darovanja organov umrlih darovalcev je začela z vso svojo strokovnostjo in vnemo razvijati leta 1986, s čimer je omogočila, da je bila leta 1990 izvedena prva transplantacija srca v Sloveniji.

Več let se je kot prostovoljka ukvarjala s postavljanjem donorske mreže

S transplantacijo, natančneje presaditvijo ledvice živega darovalca, se je prvič srečala leta 1968 v Londonu, kjer je opravljala specializacijo iz anesteziologije. Dve leti pozneje je že sodelovala pri prvi presaditvi ledvice živega darovalca v Sloveniji.

Ker je presodila, da se mora koordinaciji in organizaciji transplantacijske dejavnosti povsem posvetiti, da bi lahko dosegli premike, se je konec leta 1992 odločila za upokojitev. Več let se je nato kot prostovoljka ukvarjala s postavljanjem nacionalne donorske mreže in ustanavljanjem Slovenija-transplanta.

Za zasluge pri ustanovitvi transplantacijskega sistema Slovenija-transplant in za mednarodno sodelovanje na področju izmenjave organov za presaditve je 2009 prejela odlikovanje red za zasluge, ki ga podeljuje predsednik republike.