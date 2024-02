Umrla je vidna članica NSi

V 41. letu starosti je umrla Marija Rogar, predsednica razsodišča stranke NSi, podpredsednica ženske zveze NSi in nekdanja podpredsednica stranke, so sporočili iz NSi.

"Sporočamo žalostno novico, da nas je v 41. letu starosti zapustila dr. Marija Rogar, predsednica Razsodišča NSi, podpredsednica Ženske zveze NSi in nekdanja podpredsednica stranke. Med letoma 2014 in 2022 je bila članica Izvršilnega odbora NSi, zelo dejavna pa je bila še v Ženski zvezi NSi in Združenju delavcev NSi, kjer je na mestu podpredsednice obeh zvez aktivno sodelovala pri pripravi in izvedbi različnih dogodkov," so zapisali na spletni strani NSi.

Rogarjeva je bila vpeta tudi v mednarodne politične povezave. Sodelovala je v organizaciji EZA (Evropski center za delavska vprašanja) in bila članica sveta EUCDW (Krščansko-demokratsko združenje delavcev pri EPP). Prve politične izkušnje je pridobila kot članica podmladka stranke, kjer je nekaj časa vodila regijski odbor.

Na listi NSi je petkrat kandidirala na parlamentarnih volitvah in štirikrat na lokalnih volitvah.

Rogarjeva je doštudirala veterino v Ljubljani in se kot mlada raziskovalka zaposlila na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Proučevala je genetiko raka želodca in iz tega področja tudi doktorirala.

Pogreb bo v soboto v Ratečah pri Kranjski Gori.