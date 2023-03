Umrla je Alenka Čurin Janžekovič, borka za pravico do evtanazije v Sloveniji

Da se je Alenka Čurin Janžekovič poslovila, so sporočili iz založbe 5KA, pri kateri je izdala svojo knjigo Sam bog naj jo bere. Kot so zapisali, jo je mož Marijan "v sredini meseca marca pospremil onkraj".

"Zlomljen, a poln ljubezni pravi, da sta se ta dan v Švici ločila le fizično, duhovno pa ostajata skupaj vse do njegovih zadnjih ur, ko se bosta ponovno našla in za večno ostala nerazdružljiva in srečna tako, kot sta bila vseh 40 skupnih let," so zapisali v založbi, "dragi Marijan, želimo ti neskončno ljubezni, ki s teboj še živi. Draga Alenka, počivaj brez bolečin, poišči vse svoje najdražje, ki smo jih spoznali v tvoji knjigi, in jih objemi še za nas. Zbogom učiteljica, ravnateljica, ženska z velikim srcem, borka za dostojno starost, prijateljica in zaupnica mnogih."

Alenka Čurin Janžekovič z možem Marijanom Foto: Matjaž Vertuš

Alenka Čurin Janžekovič je od rojstva živela z neozdravljivo in redko boleznijo, morquijevim sindromom, ki prizadene sklepe in kosti. Zaradi bolezni je trpela hude, vse hujše bolečine in zaradi tega je že pred leti začela raziskovati možnosti, kako dostojanstveno končati svoje življenje, ter v zadnjih letih postala ena najbolj prepoznavnih in najglasnejših zagovornic uvedbe evtanazije v Sloveniji.

