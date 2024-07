Edi Simčič je od 60. let prejšnjega stoletja z ženo Marico poleg dela v takratni Kmetijski zadrugi Dobrovo obdeloval še 3,5 hektara vinogradov. Leta 1989 so lastno vino prvič stekleničili in napolnili tri tisoč steklenic, je zapisano na spletni strani vinske kleti Edi Simčič.

V 90. letih je posel prevzel njegov sin Aleks, v zgodbo pa sta že aktivno vključena vnuka Jure in Jakob. "Da sta tvoja vnuka predana zemlji, ki nam jo zdaj zapuščaš, je v veliki meri tudi tvoja zasluga," je zapisala družina.

"Naučil si nas, kaj so vrednote"

"Naučil si nas, kaj so vrednote. Da je treba biti iskren in obenem ponižen, gostoljuben in trmast, kadar je bilo to potrebno. Kažipot in rama, na katero smo se lahko vedno naslonili. Tudi v trenutkih, ko je bilo težko, si s svojim optimizmom znal pokazati pravo smer," so poudarili.

Pogreb priznanega slovenskega vinarja bo v četrtek v Vipolški cerkvi, je še sporočila družina.

Vinarstvo Edi Simčič ima danes na 13 hektarjih 90 tisoč trt in letno pridela 65 tisoč steklenic vina, je še zapisano na spletni strani vinarstva.