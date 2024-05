Avstrijski vinar Andreas Pernerstorfer iz mesta Gobelsburg, ki leži 73 kilometrov severozahodno od Dunaja, je med prenovo svoje vinske kleti naletel na kosti mamuta, stare med 30 in 40 tisoč let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vinar Andreas Pernerstorfer je na kosti mamuta naletel med obnavljanjem vinske kleti. Odkritje je prijavil Avstrijski akademiji znanosti (ÖAW), kmalu zatem pa so ga obiskali njihovi arheologi in začeli izkopavanje.

Kot so v izjavi za javnost zapisali na akademiji, gre za arheološko senzacijo, največjo tovrstno najdbo v več kot sto letih. "Tako obsežna najdba mamutovih kosti je redka," je dejala arheologinja Hannah Parow-Souchon.

Ugotavljajo, da je najdišče v kameni dobi morda služilo kot prostor za živali in da obstaja možnost, da so mamuti umrli prav tukaj. Foto: ÖAI - Wien Arheologi so izkopavanje začeli v sredini maja. Poleg kosti mamutov, predvidevajo, da se v zemlji nahajajo kosti najmanj treh, so našli tudi artefakte in oglje.

Ko bodo arheologi zaključili svoje delo, bodo kosti predali v restavriranje Naravoslovnemu muzeju na Dunaju, kjer bo okostje mamuta tudi razstavljeno.

Foto: ÖAI - Wien

To je že druga veličastna najdba v mestu Gobelsburg. Pred 150 leti so prav tako v vinski kleti odkrili artefakte, nakit in kosti živali.