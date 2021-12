Umrl je Lovro Šturm

Doktor pravnih znanosti Lovro Šturm je bil redni univerzitetni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med letoma 1990 in 1998 je bil sodnik ustavnega sodišča, med letoma 1997 in 1998 tudi njegov predsednik. Bil je redni profesor Fakultete za državne in evropske študije v Kranju, šolski minister v vladi Andreja Bajuka in minister za pravosodje v prvi vladi Janeza Janše. Bil je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Deloval je kot ekspert in konzultant v mednarodnih organizacijah OECD v Parizu (1976 do 1979), OZN v New Yorku (1977 do 1988) in v Evropskem centru za koordinacijo raziskovanj na področju družbenih znanosti na Dunaju (1984 do 1987).

Od leta 1998 do 2013 je bil predsednik Slovenske komisije pravnikov – Slovenske sekcije Mednarodne komisije pravnikov.

Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti je leta 2020 prejel srebrni red za zasluge Republike Slovenije.

Bil je avtor številnih knjig in člankov. Njegovi najpomembnejši znanstveni prispevki so bili med drugim na področju zakonitosti delovanja uprave, ustavnosodnega varstva človekovih pravic, pravnega varstva osebnih podatkov in okolja.