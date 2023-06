Umrl je gospodarstvenik Stanko Polanič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Murske Sobote so danes zjutraj sporočili, da je po kratki in hudi bolezni umrl Stanko Polanič, ki je bil daljše obdobje eden vplivnejših in pomembnejših gospodarstvenikov, zlasti gradbincev.