Umar znižal letošnjo gospodarsko napoved

Urad za makroekonomske analize in razvoj je napoved letošnje rasti BDP znižal z 2,8 na 2,4 odstotka. Za leto 2025 ostaja pri napovedani 2,5-odstotni rasti, v letu 2026 pa pričakuje 2,6-odstotno rast BDP. Inflacija se bo večino leta umirjala, a nato spet nekoliko zvišala.

Na gospodarska gibanja bodo po pričakovanjih ugodno vplivali nadaljnja rast investicij, umirjanje inflacijskih pritiskov in okrevanje tujega povpraševanja, ki je nekoliko počasnejše od pričakovanj lanske jeseni.

Rast v izvoznem sektorju bo po ocenah Umarja omejevala tudi poslabšana konkurenčnost kot posledica povečanih domačih stroškovnih pritiskov, predvsem stroškov dela.

Zasebna potrošnja se bo po drugi strani ob krepitvi realnih dohodkov in ohranjanju visoke zaposlenosti zvišala, k rasti investicijske dejavnosti pa bosta ob državnih naložbah, povezanih tudi z obnovo po poplavah ter izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost, po pričakovanjih Umarja pripomogla tudi okrevanje investicij podjetij v opremo in stroje ob okrevanju izvoza ter močna rast stanovanjskih investicij.

Mednarodna geo- in gospodarska geopolitika prinašata tveganja

Negativna tveganja za napoved po pojasnilih Umarja izhajajo predvsem iz geopolitičnih in gospodarskih razmer v mednarodnem okolju, v domačem okolju pa so povezana z omenjenimi vplivi poslabšane konkurenčnosti na izvozni sektor, s sposobnostjo ohranjanja visoke investicijske dinamike države ter z nedorečenostjo nekaterih reformnih ukrepov.

Inflacija se bo po ocenah urada letos večji del leta postopoma umirjala, konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta pa se lahko zaradi učinka osnove in izteka ukrepov za zajezitev visokih cen energentov spet nekoliko poviša.

Povprečna letna inflacija naj bi se tako letos z lanskih 7,4 odstotka znižala na 2,7 odstotka, v letu 2025 pa naj bi se ob upoštevanju izteka draginjskih ukrepov ter kljub umirjanju rasti cen v večini skupin blaga in storitev povišala na 3,4 odstotka. Leta 2026 naj bi se inflacija nato umirila na 2,2 odstotka.