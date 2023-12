Ukrajinci naj bi uničili rusko jurišno ladjo #vŽivo

Amfibijskodesantno ladjo Novočerkask so ukrajinske sile zadele z manevrirnimi raketami v pristanišču Feodozija, je danes sporočil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Nikolaj Oleščuk. Na družbenih omrežjih so bile objavljene fotografije in posnetki, na katerih je bilo videti eksplozije. Foto: Reuters