Siloviti ruski napadi na središče mesta Herson #vŽivo

V ruskih napadih na središče mesta Herson na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile ukrajinske oblasti. Cilj ruskih raket so bila stanovanjska območja, zdravstvene ustanove, šole in kritična infrastruktura.

10.35 V ruskih napadih na Herson več mrtvih

V zadnjih 24 urah so ruski napadi na Herson zahtevali najmanj štiri mrtve in devet ranjenih, med ranjenimi je tudi otrok, je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Oleksander Prokudin.

"V soboto zvečer je ruska vojska obstreljevala središče mesta Herson," je sporočil. Granata je zadela stanovanjsko hišo, pri tem sta bila ubita 87-letni moški in njegova 81-letna žena. Med iskanjem in reševanjem v drugi poškodovani stavbi v središču mesta so našli truplo še enega moškega. To je tretja smrtna žrtev v nočnem napadu, je Prokudin zapisal na Telegramu.

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je protizračna obramba prestregla 14 od 15 brezpilotnih letal, ki jih je ponoči izstrelila Rusija, poroča AFP.