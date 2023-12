Ukrajinska vojska sestrelila tri ruska bojna letala Su-34 #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinska vojaška obramba je na jugu države sestrelila tri ruske bombnike/lovce, je sporočila ukrajinska vojska. Poveljnik ukrajinskih zračnih sil Mikola Oleščuk je dejal, da so ruska vojaška letala Su-34 sestrelili v petek okoli poldneva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



Kremelj ukrajinskih trditev ni komentiral. Ruski vojni bloger Fighterbomber pa je medtem po poročanju AFP sporočil, da je Rusija utrpela izgube, verjetno zaradi delovanja ukrajinskega raketnega sistema zračne obrambe Patriot.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v petkovem nočnem nagovoru zahvalil vojakom, ki so sestrelili rusko letalo v južni regiji Herson. "To je dosežek naših zračnih sil in konkreten dosežek protiletalske raketne brigade iz Odese. Hvala, fantje," je dejal.

Zelenski je v nagovoru še povedal, da je s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem govoril o dobavi ameriških bojnih letal F-16. Nizozemska je v petek sporočila, da pripravlja dobavo 18 letal F-16, ki jih je obljubila Ukrajini, ko bodo njeni piloti usposobljeni.