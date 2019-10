Turbulence na političnem parketu: Mesec grozi, Židan miri

Prepir med koalicijo in njeno partnerico Levico je škodljiv in po nepotrebnem ogroža koalicijo in vlado, ki je za Slovenijo koristna, meni predsednik SD Dejan Židan. "Obnašanje političnih strank, kakor da bodo jutri volitve, je škodljivo."

"Pamet v roke!" je zapis na družbenem omrežju Facebook začel predsednik SD Dejan Židan, trenutni predsednik Državnega zbora.

Zapis se nanaša na zadnje zaostrovanje odnosov z Levico, ki je že dlje časa nezadovoljna z (ne)izpolnjevanjem sporazuma z vlado o prioritetnih projektih, zadnje dni pa se jezi nad nekaterimi potezami vlade. Sodu sta dno izbila ukinitev dodatka za delovno aktivnost, ki jo je odbor DZ za delo ta teden kljub drugačnim prizadevanjem Levice potrdil, ter paket davčnih sprememb, ki bodo po mnenju Levice koristile predvsem bogatim.

"Včerajšnje dogajanje na odboru je začetek konca sodelovanja s to koalicijo," je včeraj dejal Luka Mesec in napovedal, da bodo organi stranke v dveh do treh tednih odločali o usodi partnerstva, ki vladi Marjana Šarca zagotavlja večino v državnem zboru (DZ).

Židan kot mediator

"Koalicija in partnerstvo z Levico se v teh dneh lomita na pomoči najbolj ranljivim. Prepiramo se o 16 milijonih evrov. Tudi sam mislim, da je ukinjanje dodatka za delovno aktivnost napačna pot. (...) Prepir pa je škodljiv. Obnašanje političnih strank, kakor da bodo jutri volitve, je škodljivo," je dogajanje danes komentiral Židan.

Pozval je k srečanju voditeljev koalicije in Levice v prihodnjem tednu. "Če v naslednjih dneh ne bomo vsi skupaj stopili korak nazaj in se umirjeno pogovorili za skupno mizo, po nepotrebnem ogrožamo to koalicijo in vlado, ki je za Slovenijo koristna. Socialni demokrati poizkušamo že mesece loviti ravnotežje med Levico na eni strani in liberalno večino na drugi strani. Gre nam za to, da ta projekt uspe, ker je lahko koristen za ljudi in za državo."

Židan je pozval k srečanju voditeljev koalicije in Levice v prihodnjem tednu. Foto: STA

Mesec želi da vlada popravi "zgrešene politike"

Mesec je danes ob robu začetka zbiranja podpisov pod peticijo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani po poročanju STA dejal, da dogajanje zadnjih dni kaže, da politika te vlade "ni politika levosredinske vlade, pač pa navadne desnosredinske, neoliberalne vlade".

Povedal je, da so v sodelovanje z vladajočo koalicijo vstopili ravno s pričakovanjem, da se to ne bo dogajalo. "S tako vlado je s pozicije stranke, ki naj bi zagotavljala njeno levosredinskost, nemogoče sodelovati. Ni pa še konec, saj lahko koalicija vse te predloge, ki sta jih sprejela vlada oziroma matični odbor, v nadaljevanju še vedno zavrne. Možnosti so še, se pa vsak dan zmanjšujejo."

Pritrdil je Židanovemu mnenju, da je strasti treba umiriti, a dejal, da je v prvi vrsti je po njegovem treba spremeniti zgrešene politike vlade, ki gre neposredno proti dogovorom in niso leve in socialne.

Rešitev za Šarca na desnici?

Za Šarčevo vlado je ključno, da nabere dovolj glasov za potrditev proračunov za prihodnji dve leti. Levica je v zadnjih mesecih svojo podporo pogojevala s sprejetjem njenih predlogov, predvsem ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

A četudi Levica proračuna ne podpre, bo ta verjetno sprejet. Včeraj je namreč podporo napovedala opozicijska SNS.