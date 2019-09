V Grosupljem se vrstijo incidenti, prebivalci v strahu pred Romi #video

Zaradi ustrahovanja, vlomov in vandalizma skupine Romov se podobno kot v Kočevju tudi v Grosupljem nekateri domačini ne počutijo več varne. Skoraj dnevno že vlamljajo v gostinske lokale, kioske in slaščičarne, pravijo lastniki lokalov. Kradejo cigarete, pijačo, medenino in železo, škode je ponekod tudi za več tisoč evrov. Ne ozirajo se niti na varnostne kamere niti na alarme.

Uradno je v Grosupljem zabeleženih vsaj 16 vlomov in poskusov vlomov med 1. junijem in 31. avgustom letos. Škode je bilo vsaj za osem tisočakov.

V Street bar so vlomili trikrat v štirih dneh. "Čudim se, da uradne oblasti oziroma možje pregona ne dajo na to kaj več. Prepričan sem, da so jih sposobni dobiti v dveh mescih, se pa čudim, da temu ni tako," je dejal lastnik lokala in dodal, da policisti sicer na terenu delo opravijo korektno, a se nato ne zgodi nič. Ukradejo drobiž iz blagajne in cigarete, včasih pijačo, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

"Res se čudim, kako lahko to delajo brez težav že dva meseca in kadar komu paše," je še dejal lastnik.

Tatov ne ustavijo niti večkratni zapahi na vratih. Foto: Planet TV

Nekajkrat so vlomili tudi v kavarno Evropa – skozi glavni vhod in z zadnje strani lokala. Tatov ne ustavijo niti večkratni zapahi na vratih. Vlomov pa se ne bojijo le v lokalih, strah je tudi starejše.

Ker se ne zgodi nič, se moramo zaščiti sami, pravi ena od lastnic lokala. Tolikokrat so jim že vlomili, da so na okna in vrata namestili kovinske rešetke. Gostje so kot v zaporu, pravi, a dovolj jim je, da v nedogled obnavljajo in popravljajo škodo.

Denarnih kazni ni mogoče izterjati, ker nimajo svojega premoženja

Zakone za kazniva dejanja imamo, je dejal poslanec Predrag Bakovič, težava je, ker denarnih kazni ne izterjajo. "Zaradi tega, ker oseba, ki je to zagrešila, nima svojega premoženja, ni zaposlena, živi na socialnih transferjih, takrat ima sistem težavo," je dejal Bakovič.

Nedopustno je, da pred zakonom nismo vsi enaki, pa poudarja kočevski župan. Tam situacija tako vznemirja občane, da so stvari pripravljeni vzeti v svoje roke.

"Neaktiviranje države pomeni še nekaj – pomeni, da na vrata prihajajo ksenofobi, nacionalisti in rasisti, ker če se neke stvari oziroma povzročitelja težave ne odpravi v lokalnem okolju, to prevzamejo drugi in ti po navadi niso boljši, ampak še slabši," je dejal kočevski župan Vladimir Prebilič.

Okrepljene policijske patrulje, intervencije, večji nadzor – vse to je verjetno zaman, če ne bo, skladno z zakonodajo, posluha države, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu. Foto: Planet TV