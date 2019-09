Prebivalce Kočevja ustrahujejo mladoletni Romi #video

Občani Kočevja so razburjeni zaradi vedno slabših varnostnih razmer v mestu. Velike težave imajo namreč s skupino od 15 do 20 mladoletnih Romov. Ti naj bi grozili mimoidočim, vlamljali in kradli naj bi po vsem mestu. Šlo naj bi že tako daleč, da so nekateri predeli Kočevja zaradi strahu pred vandali zvečer popolnoma prazni.

Prebivalci opozarjajo, da policija v boju proti nepridipravom stori premalo, pri tožilstvu in sodstvu pa se po njihovih besedah sploh vse ustavi. Kot so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu, je ljudi strah, obenem pa se sprašujejo, do kdaj in zakaj morajo trpeti takšno ustrahovanje.

Ko pade mrak, si občani ne upajo na ulice

Domačini pripovedujejo, da so razmere v mestu postale naravnost nevzdržne. "Nihče več ne upa zvečer ven, ker so na vsakem koraku in vedno jih nekdo spremlja," je razlagala Majda Klepac. "Ti vandali se ne bojijo nikogar! Ne sme se jih kaznovati, policija z njimi ne sme nič," je dodal Rafael Bauer. Za grožnjami, ustrahovanjem, fizičnim nasiljem, pretepi, krajami in vlomi naj bi stalo okoli 20 mladih Romov.

Domačini pripovedujejo, da so razmere v mestu zaradi vandalov postale naravnost nevzdržne. Foto: Planet TV

Kočevski župan Vladimir Prebilič je medtem poudaril, da gre za ene in druge – Rome in preostale. Policija je po njegovih besedah sicer poostrila nadzor v mestu, vendar pa se zgodba pri tožilstvu in sodstvu popolnoma ustavi. "Ljudi vznemirja to, da pred zakonom nismo vsi enaki. Ljudem, ki prejemajo socialne transferje in v našem mestu povzročajo nemir, se ne zgodi nič," je poudaril Prebilič.

"Oškodovanec je dvakrat bolj izpostavljen kot povzročitelj"

Tožilci jih po njegovih besedah ne preganjajo, ker gre po njihovem mnenju za bagatelne kraje. Če se pregon zgodi, pa je druga skrajnost, da soočijo oškodovanca in povzročitelja škode. "To je bizarno in nenormalno, na koncu pa je oškodovanec dvakrat bolj izpostavljen kot tisti, ki je škodo povzročil," je pojasnil kočevski župan.

Epiloga običajno ni. Z mirnim shodom bodo čez dober teden na Kočevje brez nasilja opozorili tudi v civilni iniciativi. "Poleg glasbe bomo lahko slišali resnične zgodbe občanov, ki so doživeli nasilje oziroma so mu bili priče. Tako bomo pozvali oziroma že zdaj pozivamo državne institucije, da začnejo ukrepati," je povedala Anđela Krsnik iz civilne iniciative Stop nasilju.

Župan: Občani imajo pravico do samoobrambe

Orožja v Kočevju menda ni malo, kje natanko je, pa na policiji ne razkrivajo. Neuradno naj bi sicer šlo za sedem hišnih preiskav v romskih naseljih. "Našli smo kar nekaj kosov orožja, streliva, tudi bokserje in pištole," je razložil komandir policijske postaje Kočevje Silvo Košir.

Kočevski župan sicer opozarja, da se ne sme zgoditi, da bi ljudje vzeli stvari v svoje roke, a obenem ugotavlja, da država občane preprosto ignorira. "Če ljudje ne bodo dobili zadoščenja, imajo pravico do samoobrambe, saj je ta neodtujljiva in univerzalna." Občutka varnosti pač ni mogoče kupiti za nobeno ceno, so še poročali na Planetu.