Tudi letos bodo iz globin blejskega jezera dvignili potopljeni zvon

Na božični dan bo ponovno oživela znana blejska legenda o potopljenem zvonu. Tradicionalna prireditev se bo začela ob 17. uri v Grajskem kopališču na Bledu. Kot so sporočili iz Turizma Bled, so legendo letos zvočno prenovili, potapljači pa so naročili nov zvon. Zvon želja se bo iz globin dvignil s pomočjo Društva za podvodne dejavnosti Bled.

Bled je eno izmed najbolj romantičnih mest v Sloveniji, ki skriva mnogo legend in zgodb. Eno izmed njih, legendo o potopljenem zvonu, vsako božično popoldne tudi uprizorijo.

Gre za staro blejsko legendo o nastanku zvončka želja, ki stoletja domuje na otoku in uresničuje želje ljudi. Legenda govori o tem, da je na Blejskem gradu živela užaloščena vdova, ki so ji razbojniki ubili moža. V žalosti je vse svoje zlato in srebro dala pretopiti v majhen zvon, ki bi ga donirala cerkvici na Blejskem otoku, a ko so čolnarji želeli prepeljati zvon na otok, se je razbesnela nevihta in čoln se je potopil.

Užaloščena vdova je odšla v samostan v Rim in ko je papež slišal njeno žalostno zgodbo, je doniral nov zvon za blejsko cerkvico. Še dandanes velja, da se tistemu, ki z njim pozvoni, uresničijo želje. Ta legenda je prestopila meje Slovenije in številni gostje iz vsega sveta radi pozvonijo z zvonom želja na Blejskem otoku.

Pri uprizoritvi legende bodo sodelovali sopranistka Janja Hvala in plesalci. Društvo za podvodne dejavnosti Bled vsako leto ob uprizoritvi Legende izvede še svoj božično-novoletni potop v hladno Blejsko jezero, potapljači pa v svojo družbo povabijo tudi kolege iz drugih klubov.