Fakulteta za upravo naši domovini Sloveniji poklonila posebno darilo #video

Združeni študenti, diplomanti in zaposleni Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani so pripravili nekaj izjemno srčnega za državljanke in državljane Republike Slovenije in našo domovino. Njihovo izvedbo pesmi Tu sem doma, slovenskega avtorja Aleksandra Mežka, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani je veliko študentov, diplomantov in zaposlenih, ki jim je skupna tudi ljubezen do glasbe. Skupaj pa verjamejo, da glasba povezuje, krepi in daje upanje. V želji, da bi osrečili tudi druge, so združili moči pri glasbenem projektu ter v času epidemije in ob 30. letnici plebiscita pripravili glasbeno videovoščilnico, ki je posvečena vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije in naši domovini Sloveniji.

Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani si namreč kot vodilni visokošolski instituciji v Sloveniji na področju javne uprave prizadevajo krepiti odnos do vrednot, kot so spoštovanje, odnos do človeka in domovine, strokovnost, profesionalnost, poštenost. Študenti in diplomanti bodo ali so na svojih poklicnih poteh tako ali drugače vpeti tudi v delo slovenske javne uprave, zato se jim zdi še toliko pomembneje, da v njih prebujajo in spodbujajo hvaležnost za domovino in njene ljudi.

Posebno zahvalo s pripravljenim glasbenim videovoščilom namenjajo zdravstvenemu osebju, staršem, zaposlenim v domovih starejših občanov, civilni zaščiti, prostovoljcem, učiteljem, vzgojiteljem, raziskovalcem, znanstvenikom, gasilcem, policistom, vojakom, odločevalcem, študentom, trgovcem, kmetom, delavcem, športnikom, kulturnim ustvarjalcem in zaposlenim v javni upravi.

Vodja projektne skupine doc. dr. Jernej Buzeti, prodekan za prenos znanja na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, je ob tem povedal: "Ljubezni je več vrst. Posebna je ljubezen do naše domovine Slovenije. Spoštujmo jo, saj je samo ena. Nam dana. Z združitvijo študentov, diplomantov in zaposlenih Fakultete za upravo želimo čestitati domovini ob 30. letnici plebiscita, zato smo na prostovoljni ravni pripravili nekaj iskrenega za dušo. Zraven tega pa smo tudi na simbolni ravni, s sodelovanjem različnih generacij, pokazali na pomen in nujnost povezanosti, ki je tako aktualna tudi v času trenutne epidemije. Z izbiro slovenske pesmi in njenim naslovom Tu sem doma, pa celotni Sloveniji sporočamo še mnogo več."

Pri projektu je sodeloval tudi študent drugega letnika fakultete za upravo Matej Škrget, ki je povedal: "S sodelovanjem pri tem projektu sem želel pokazati svojo veliko hvaležnost za ves trud naših profesorjev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev in vseh Slovencev, ki v tej krizi širijo pozitivne misli in se trudijo za stabilnost naše države. Še veliko dela je pred nami, zato upam, da bo naš video motiviral Slovence k sodelovanju in uresničevanju ogromnih potencialov, za katere vsi vemo, da jih naša mala država Slovenija ima."

Diplomantka fakultete za upravo Tina Kadunc, ki je sodelovala s svojim petjem, je povedala: "Dom naj bi bil simbol ljubezni, trdnosti, topline, sprejemanja in medsebojnega razumevanja. Omenjene vrednote sem našla na fakulteti za upravo med študijem in sem se jih z največjim glasbenim užitkom oklenila tudi v povezovalnem projektu Tu sem doma. Globoko cenim in podpiram vsakršen prispevek k dobremu, kamor nedvomno spada ljubezen do domovine. Naj odmeva … " Glasbeno voščilo predstavlja izvedbo pesmi Tu sem doma izjemnega slovenskega glasbenega ustvarjalca Aleksandra Mežka, ki se mu na fakulteti tudi zahvaljujejo za dovoljenje za izvedbo pesmi.