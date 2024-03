Trkaj o študiju na Teološki fakulteti: Spremeni te v boljšega človeka!

"Na študijska leta me vežejo vrhunski spomini," razlaga Trkaj, ki je med študijem sicer ustvarjal še na drugi poti, kjer se je razvijal profesionalno. Čeprav se ni nikoli zaposlil kot diplomirani teolog, pa mu je študij dal več, kot je pričakoval. V pogovoru razkriva, zakaj se je odločil za študij na Teološki fakulteti in kako ga je to obogatilo.

Številni ga poznajo kot raperja, pisca besedil, umetnika in popotnika. Je pa splošni javnosti manj poznano, da je študiral na Teološki fakulteti in študij tudi dokončal ter pridobil naziv diplomiran teolog. Sam sebe opisuje kot čisto povprečnega človeka, ki je zaljubljen v to, kar dela, in se trudi biti najboljši, kar se da.

Zakaj študij teologije?

Ker so me vprašanja do presežnega in znanje o tem, kdo smo, vedno zanimali. Kdo kot človek sem? Kam grem? Zakaj sem tukaj? Kam grem po smrti? Sem le prah ali se v meni skriva nekaj več? Ali imam duha, dušo? Kakšna je njena narava, kdo mi to lahko razloži? Kje je znanje, ki ga pridobim? Zdelo se mi je, da bo najboljši odgovor dala prav Teološka fakulteta.

Še vedno obstajajo določeni tabuji v povezavi s teologijo in študijem na Teološki fakulteti. Kako so vrstniki gledali na vas, ko ste se odločili, da se vpišete na TEOF?

V prvi vrsti so me spraševali, ali bom duhovnik, oziroma so rekli "A za župnika greš?", naslednji odziv pa so vprašanja, kaj se učimo. Veliko jih potem pravi, da mora to biti zanimiv študij.

Rap in študij teologije. Obstajajo vzporednice?

Na začetku je bila Beseda. Kako se bo podajala naprej, je pa povsem svobodna izbira.

Na Teološki fakulteti UL so v študijskem letu 2023/2024 uvedli nov dodiplomski študijski program Človek in medosebni odnosi, ki združuje tako odnose z drugimi kot do sebe, letos pa bodočim študentom ponujajo novo različico dvopredmetnega programa Teološki študiji, ki se izvaja v sodelovanju s Filozofsko fakulteto. Kaj bi sporočili vsem, ki se zanimajo za ta študij?

Naj študentje preverijo, ali je tak študij "unovčljiv" za kariero. Sam verjamem, da so možnosti, ampak naj vsak sam preveri, zakaj bi rad šel na tak študij. Menim, da te lahko študij na Teološki fakulteti spremeni v boljšega človeka s širšimi pogledi, in to je za moje pojme neprecenljiva vrednost. Če se odločaš samo na podlagi poklica in denarja, pa ne vem, ali je sploh modro, da greš to študirat, ker si že v osnovi zgrešil.

Kakšni spomini vas vežejo na študij na Teološki fakulteti?

Vrhunski. Bili smo dobra, močna in skupinska generacija, polna odprtih src in glav. Sam sem našel največje bogastvo na fakulteti, našel sem katare. To je neprecenljivo.

Svet stoji na odnosih. Tega se zavedajo tudi na Teološki fakulteti, kjer temu delu namenjajo posebej veliko pozornosti. Ko je govor o odnosih, imamo največkrat v mislih odnose z drugimi. Kaj pa odnos s sabo?

Odnos s sabo in odnos z Bogom, odnos s sočlovekom in vsemi živimi bitji. Kako se ta odnos spreminja v 21. stoletju, je proučevanje, ki je odlično za teologe. Želja, da živimo v miru, strpnosti, ljubezni in dobroti, pa je univerzalna. Vsak študij da svoj košček in tudi teologija ni izjema, saj ima ogromno znanja, dobrih praks in ljudi, ki to kažejo in dajejo vsakodnevno.

Združi znanje, živi svoje sanje

Dijaki, ki razmišljate o študiju na Filozofski fakulteti, lahko zdaj svoj študij kombinirate z dvopredmetnim študijem na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se bo v novi obliki v letu 2024/2025 izvajal prvič. Gre za interdisciplinarni študij, ki združuje in povezuje različna področja študija, poleg tega pa ponuja tudi veliko svobode pri izbiri – študirate lahko namreč na dveh lokacijah – v Ljubljani ali Mariboru. Študij temelji na biblično-teološki razsežnosti življenja, ki človeka obravnava kot družbeno odnosno in duhovno bitje, ki presega omejitve trenutnega trenutka.

Diplomanti in diplomantke Teoloških študijev pridobijo temeljna znanja o religijskih, cerkvenih in družbenih razmerah v evropskem prostoru. Študijski program jih seznani z možnostmi ekumenskega in medverskega dialoga ter razvija njihov čut za teološka vprašanja v sodobni kulturi. Skupne vsebine bodo potekale tudi s programom prve stopnje Človek in medosebni odnosi.

Če vas zanima dvopredmetni študijski program prve stopnje Teološki študiji, potem ne spreglejte naslednjih datumov: 1. prijavni rok: 20. februar–20. marec 2024 (prijava na študij prek eVŠ)

Na Teološki fakulteti se lahko torej v prihajajočem študijskem letu vpišete v novi študijski program dvopredmetni študijski program 1. stopnje Teološki študiji, na enoviti študijski program Teologija ali na program 1. stopnje Človek in medosebni odnosi. Na zadnjem se bosta izvajali dve smeri, in sicer Zakonska in družinska terapija ter svetovanje in Teološki in religijski študiji. Gre za interdisciplinarni študij, saj pri njem poleg strokovnjakov s področja družinske terapije Teološke fakultete UL sodelujejo tudi visokošolski učitelji Medicinske fakultete UL.

Smer Zakonska in družinska terapija predstavlja osnovo za nadaljnje izobraževanje na področju psihoterapije, zakonske in družinske terapije ter posreduje osnovna znanja s področja razvojne psihologije, psihopatologije, psihiatrije, diagnostike/ocene, nevropsihologije, temeljev psihoterapije, medicine, znanstveno-raziskovalnega dela ter etičnih in pravnih vidikov prakse ter razvoja lastne osebnosti, pomembne za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti.

Smer Teološki in religijski študiji pa temelji na širokem spektru znanj in metod s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Študente in študentke usposablja za delo na cerkvenem področju, na področju kulture, javnega in upravnega življenja, gospodarstva, zgodovine in storitev, povezanih z delom z ljudmi.

