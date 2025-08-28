Trije od štirih pilotov enote za gašenje z letali, ki deluje v okviru uprave za zaščito in reševanje, bodo za samostojno gašenje z letali usposobljeni najkasneje do oktobra, kar je nekoliko prej, kot so načrtovali, je za STA ocenil generalni direktor uprave Leon Behin. Na upravi razmišljajo o nabavi dveh dodatnih letal za gašenje.

V Sloveniji letos ni bilo katastrofalnih požarov, zato so se na upravi lahko bolj osredotočili na izobraževanje pilotov. Trije slovenski piloti lahko za zdaj samostojno zajemajo vodo in jo vračajo v vodotok, ne morejo pa še samostojno gasiti požara, je pojasnil Behin. Za to bodo usposobljeni konec septembra oziroma najkasneje do oktobra, kar je približno dva meseca prej, kot so načrtovali.

Cilj uprave je, da enoto kadrovsko okrepi. Do leta 2028 si želi skupno deset pilotov. S tem bi Slovenija lahko sodelovala pri gašenju požarov v tujini, kar bi bilo po oceni Behina tehnično mogoče od leta 2027.

Razmišljajo o nakupu dveh letal

Za to bi morala tudi povečati število letal. Kot je dejal Behin, razmišljajo o nakupu dveh letal, s čimer bi imeli floto šestih letal za gašenje. Vsa sicer niso vedno v uporabi, saj jih je treba tudi redno vzdrževati, za kar pa je ključno podporno osebje. Za zdaj v enoti deluje do 20 ljudi, število zaposlenih in drugih sodelavcev pa si želijo v naslednjih letih dvigniti do 35.

Enota bo na letališču na Brniku, kjer je njena centralna baza, predvidoma prihodnje leto dobila tudi hangar.

Vlada je po katastrofalnih popravah avgusta 2022 v okviru uprave za zaščito in reševanje lani ustanovila posebno enoto za gašenje iz zraka. Glavna naloga flote s štirimi letali airtractor je gašenje požarov iz letala. Prvi dve letali sta v Slovenijo prispeli leta 2023, preostali dve pa lani.