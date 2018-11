Trije milijoni evrov za inovativne in prožne oblike poučevanja

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo rezultat javnega razpisa, namenjenega inovativnim in prožnim oblikam poučevanja in učenja. Na javni razpis se je v roku prijavil konzorcij visokošolskih zavodov, ki mu je ministrstvo namenilo 3,29 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen 22. junija, je med drugim izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti. Razpis naj bi preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja prispeval k dvigu splošnih kompetenc, kompetenc za vseživljenjsko učenje ter poklicnih kompetenc študentov za delo in življenje v sodobni družbi.

Na razpis se je prijavil konzorcij visokošolskih zavodov

Na javni razpis se je v roku prijavil konzorcij visokošolskih zavodov: Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije Novo mesto. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je na podlagi predloga komisije za izvedbo postopka javnega razpisa potrdil izbor in sofinanciranje konzorcija, v skupni vrednosti 3,29 milijona evrov po posameznih programskih območjih in posameznih proračunskih letih.

Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer bodo izvajali vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks. Kot pričakujejo na ministrstvu, bodo s povezovanjem in sodelovanjem visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada.