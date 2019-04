Tri tedne brez pitne vode: Joško Joras noče hrvaškega vodovoda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borec za južno mejo Joško Joras je že tri tedne brez pitne vode. Po pomoč se je obrnil tako na občino kot tudi na ministrstvo, celo na Rižanski vodovod, a je naletel na gluha ušesa. Zdaj pravico do pitne, slovenske vode, išče prek peticije. V štirih dneh jo je podpisalo 129 ljudi.

Po arbitražni razsodbi Jorasovo zemljišče na levem bregu Dragonje spada k Hrvaški. Rižanski vodovod dotrajanih cevi, ker so na tujem ozemlju, zato ne bo obnavljal. Jorasu svetujejo, naj se priključi na hrvaški vodovod, kar pa sam vztrajno zavrača.

Gradnjo vodovoda je ustavila arbitražna razsodba

Skoraj dve leti po arbitražni razsodbi, ki je dom Joška Jorasa postavila na hrvaško stran meje, danes roko stisne na domačiji, ki je že tri tedne brez pitne vode. Iz pipe v kopalnici ne priteče niti kapljica. S stopnišča pokaže jašek, skozi katerega je bila speljana voda do njegove hiše, a so zaradi dotrajanih cevi začeli graditi drug kanal, ki ga je ustavila razsodba, ki je to ozemlje dodelila Hrvaški.

Jorasu predlagajo, naj se priključi na hrvaški vodovod

Z Rižanskega vodovoda odgovarjajo, da izvajajo javno službo oskrbe s pitno vodo le znotraj občinske meje Piran, ki je enaka mejam Republike Slovenije, zato iz tehničnih in pravnih razlogov tega cevovoda ni mogoče sanirati. Območje pa naj bi oskrboval Istrski vodovod Buzet, na katerega ima Joras možnost priključitve. Joras to idejo odločno zavrača.

Jorasu predlagajo, naj se priključi na hrvaški vodovod. Ta pa to idejo zavrača. Foto: Planet TV

Podobnik: Slovenija spodbuja izvajanje tistih delov, ki so nam v škodo

Da je Slovenija povsem po človeški plati dolžna Jorasu zagotoviti pitno vodo, je prepričan tudi Marjan Podobnik, predsednik SLS. "Slovenija spodbuja izvajanje tistih delov, ki so nam v škodo, ne zahteva pa odločnega izvajanja preostalih delov arbitražne odločitve," je dejal Podobnik.

Vodo črpa iz Dragonje in jo kupuje

Joras zdaj vodo črpa iz Dragonje, tik ob mejnem prehodu, kjer stoji tudi majhna čistilna naprava. Kot je dejal, vodo za kuhanje in osebno nego kupujejo, del pa načrpajo tudi ob hiši, vendar je tam blizu izliv fekalij. Da je voda vir življenja in neodtujljiva pravica, zdaj opozarja s peticijo. Da bi dokazal, da je slovenski državljan, pa kandidira tudi na evropskih volitvah.