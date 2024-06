Trajnostni dosežki – DS Smith nadomestil več kot milijardo kosov plastike

Proizvajalec trajnostne embalaže iz valovitega kartona DS Smith si je leta 2020 postavil ambiciozne cilje za nadomestitev več kot milijarde kosov plastike z bolj trajnostnimi kartonskimi embalažnimi rešitvami. Cilj si je podjetje zadalo v okviru svoje trajnostne strategije Now & Next in ga izpolnilo kar 16 mesecev pred zastavljenim rokom.

Embalažne rešitve DS Smith Foto: DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

Potrošniki vsak dan sprejemamo odločitve o nakupih. Ob tem upoštevamo različne dejavnike, na vrh lestvic prioritet pa se vedno pogosteje uvrščajo vidik trajnosti, možnost za reciklažo embalaže in naravnanost blagovne znamke k ustvarjanju lepše, bolj zelene prihodnosti. Povpraševanje potrošnikov po nadomestitvi plastike sicer hitro narašča – od leta 2020 je podjetje DS Smith po vseh vzhodnoevropskih državah že skoraj podvojilo letno količino nadomeščenih kosov plastike. Tako z nadomeščanjem plastične embalaže podjetje ne odgovarja le na okoljske potrebe, ampak naslavlja širša družbena vprašanja.

"Z inovacijami, ki našim strankam pomagajo zmanjšati ali nadomestiti plastiko, se odzivamo na družbene zahteve po zmanjšanju onesnaženja s plastiko in obenem širimo partnerstva s strankami. Ponosen sem na vsakega člana ekipe DS Smith, ker smo ta cilj dosegli celo leto prej. Vendar je to šele začetek. Če bomo še naprej podpirali svoje stranke in skupnost pri trajnostnih ciljih, lahko dosežemo še veliko več pozitivnih učinkov. Pri našem poslanstvu je to izjemna motivacija," je izpostavil Miles Roberts, Group Chief Executive, DS Smith.

Foto: DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

Več kot 1,5 milijona kosov plastike nadomestili tudi v Sloveniji

Do maja 2024 je DS Smith, ki posluje na 27 mednarodnih trgih, zamenjal že več kot 1,2 milijarde kosov plastike z bolj trajnostnimi kartonskimi embalažnimi rešitvami, ki jih je mogoče stoodstotno reciklirati. Tudi DS Smith Slovenija je pri doseganju številk odigral pomembno vlogo, saj so z embalažnimi alternativami iz valovitega kartona od leta 2020 nadomestili že več kot 1,5 milijona kosov plastike. Med vsakdanje plastične izdelke, ki so jih umaknili s trgovskih polic, spadajo na primer embalaže za sadje in zelenjavo, plastični nosilci in ovoji iz skrčljive folije, ki so pogosto na plastenkah pijač, ter banjice za meso, mesne izdelke in pripravljene obroke.

Pozitivne spremembe – ne le znotraj podjetja

Gabriel Balogh, direktor DS Smith Slovenija Foto: DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.

"Ko smo oblikovali našo trajnostno strategijo Now & Next, smo želeli vključiti cilje, ki bi prinesli pozitivne okoljske spremembe znotraj in zunaj podjetja DS Smith," pravi Gabriel Balogh, direktor DS Smith Slovenija. "S tesnim sodelovanjem s strankami in neprekinjenimi prizadevanji za zamenjavo problematičnih plastičnih materialov znatno prispevamo k zmanjšanju našega vpliva na planet. Danes to prizadevanje ni več samo privilegij; postalo je nujnost. Ponosen sem, da smo v Sloveniji že zamenjali več kot 1,5 milijona kosov plastike s trajnostnimi rešitvami iz valovitega kartona, kar poudarja našo pionirsko vlogo v krožnem gospodarstvu in izjemni inovativni duh naše ekipe," je dodal.

DS Smith je tako prvi v papirni embalažni industriji, ki je uvedel matrike krožnega oblikovanja za embalažo v različnih sektorjih – maloprodaja, živila in pijače, avtomobilski deli ter industrijske naprave. Nastali so revolucionarni in inovativni izdelki, ki jih je mogoče stoodstotno reciklirati, kot so DS Smith LiftUp, RoundWrap, Easy Bowl in košarice za sadje in zelenjavo.

