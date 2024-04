Tragična nesreča: vlak na območju Cerknice do smrti zbil osebo

V torek malo pred 20.30 je pri naselju Ivanje selo vlak do smrti povozil osebo.

Gasilci PGD Ivanje selo, PGD Rakek in Cerknica so zavarovali mesto nesreče. Ko so preiskali okolico, so našli ponesrečeno osebo, nato pa so pomagali policiji, reševalcem in pogrebni službi.

V času dogodka je bil železniški promet ustavljen, so na družbenem omrežju Facebook zapisali gasilci PGD Ivanje selo.

Foto: PGD Ivanje selo/Facebook