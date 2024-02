Na novogoriški železniški postaji našli še eno bombo #foto

Na gradbišču na novogoriški železniški postaji so danes okoli 10. ure pirotehniki odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Leži 50 metrov od prve najdene bombe v smeri proti Kostanjevici pod masivnim kovinskim drogom. Odstranili jo bodo hkrati s prvo, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica.

Gre za ameriško letalsko bombo z enim mehanskim vžigalnikom, ki je v dobrem stanju. Bomba je zelo podobna prvi najdeni bombi, ki so jo našli v ponedeljek.

Bombo bodo nevtralizirali istočasno kot prvo najdeno

Po identifikaciji so pirotehniki, ki pregledujejo teren pred gradbenimi deli, bombo ponovno zakrili z zemljo in jo tako zavarovali, da bo lahko varno počakala do onesposobitve.

Vodja oddelka severnoprimorske regije za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) Aljaž Leban je pojasnil, da nadaljujejo pregled terena na južni strani novogoriške železniške postaje z globinskimi detektorji kovin in georadarjem. Ker pa je v zemlji veliko različnih kovinskih predmetov, je njihovo delo zamudno in zelo zahtevno. Delo zahteva izjemno natančnost, da gradbinci niso izpostavljeni tveganjem ob strojnih izkopih.

Dela na območju železniške postaje in železniški promet se tako lahko nemoteno nadaljujejo. Tudi danes najdeno neeksplodirano bombo bodo nevtralizirali istočasno kot prvo najdeno, datum bodo določili naknadno, ko bodo člani Državne enote za varstvo pred NUS končali svoje delo, predvidoma prihodnji četrtek.