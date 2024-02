V bližini železniške postaje v Novi Gorici so danes znova odkrili 250 kilogramov težko letalsko bombo, so sporočili z Mestne občine Nova Gorica. Bomba je pod nadzorom in bo na lokaciji ostala do dneva, ko jo bodo pirotehniki nevtralizirali ter obenem evakuirali bližnje prebivalstvo.

Pirotehniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki pregledujejo območje novogoriške železniške postaje zaradi izvedbe del prenove železniške postaje, so letalsko bombo našli 475 metrov v smeri severno od novogoriške železniške postaje na globini 1,5 metra pod drugim tirom. Gre za bombo iz druge svetovne vojne angleške izdelave.

Za razliko od podobne bombe, ki so jo lani poleti na območju odkrili delavci med gradbenimi deli, so jo tokrat odkrili pirotehniki in jo tudi nadzorovano odkopali. Bomba je prekrita z materialom in jo bodo varovali 24 ur na dan, so še sporočili.

Odstraniti bodo morali tire

V prihodnjih dneh bodo gradbinci odstranili tire v neposredni bližini najdene bombe, da bodo lahko pirotehniki preiskali še območje v bližini. V primeru, da bi našli še kakšno neeksplodirano ubojno sredstvo, jih bodo skupaj nevtralizirali na isti dan.

Predvideni datum evakuacije je nedelja, 10. marec, so sporočili z občine. O morebitni spremembi datuma in ostalih navodilih glede evakuacije bodo javnost redno obveščali. O najdbi bombe pa so z novogoriške mestne občine takoj obvestili tudi pristojne službe v Italiji, Občino Gorica in goriško prefekturo, s katerima bodo tudi uskladili evakuacijo, so še sporočili.

Več informacij bodo predstavili na torkovi novinarski konferenci Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Severne Primorske in novogoriške občine.