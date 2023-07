Pred začetkom onesposobitve bombe, ki jo bo označil zavijajoči enominutni zvok sirene, bo treba izvesti popolno evakuacijo prebivalcev znotraj 400-metrskega varnostnega pasu. V nadaljnjih 200 metrih bo gibanje na prostem v času onesposobitve prepovedano. Na italijanski strani so evakuacijski pas določili pri 600 metrih.

Evakuacija bo potekala od 7. ure, prebivalci pa so bili obveščeni s posebnimi letaki, ki so jih prejeli v nabiralnike. Za vse, ki se med evakuacijo ne bodo imeli kam umakniti, bodo v veliki dvorani mestne hiše pripravili prostor, kjer bodo zanje poskrbeli prostovoljci območne enote Rdečega križa Nova Gorica. Ti bodo poskrbeli tudi za starejše in nemobilne osebe, ki jih bodo prepeljali do skupnih prostorov.

Poveljnik Javne gasilske službe v Novi Gorici Simon Vendramin je na četrtkovi novinarski konferenci občanom, ki bodo morali zapustiti svoje domove, svetoval, naj pred odhodom zaprejo vsa okna in vrata, izključijo naprave ter poskrbijo za domače živali. Vozila naj parkirajo v garaži ali pa zunaj 600-metrskega varnostnega pasu.

Zaradi onesposobitve bombe bodo v okolici zaprte tudi nekatere mestne ulice in ceste. Tako začetek kot konec aktivnosti bo oznanila sirena za nevarnost. Območje bodo pristojni nadzorovali z brezpilotnimi letalniki.

Za organizacijo deaktivacije bombe in predvsem evakuacije so odgovorne vse službe, ki se ob tovrstnih dogodkih aktivirajo. Na območju evakuacije v 400-metrskem pasu živi na slovenski strani okrog 1.100 ljudi. Na italijanski strani državne meje bodo vzpostavili 600-metrski pas za evakuacijo, ta zajema okrog 2.200 prebivalcev.