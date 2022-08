Tragedija v Vojniku: v pogoreli zidanici našli moško truplo #foto

S celjske policijske uprave so sporočili, da je v torek nekaj čez peto uro zjutraj v naselju Male Dole v Vojniku zagorela stanovanjska hiša. Ogenj je objekt skoraj v celoti uničil, policisti pa so pri pregledu notranjosti našli moško truplo.

Vzrok požara še ni potrjen, prav tako še ni potrjena identiteta pokojnega moškega. Prve ugotovitve ne kažejo, da bi šlo za sum storitve kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Pri gašenju požara so pomagali tudi gasilci iz sosednjih vasi

Na omenjeni dogodek so se na svojem profilu na Facebooku odzvali gasilci PGD Vojnik, ki so pomagali pri gašenju požara. "Ob 5.15 so naš mirni spanec prekinili pozivniki. Po prihodu v bližino kraja požara smo takoj opazili, da ne gre za požar gozda, temveč za požar zidanice, ki pa je že bil popolnoma razvit. Za pomoč pri gašenju smo takoj dodatno aktivirali sosednji društvi PGD Nova Cerkev in PGD Frankolovo. Gašenje in nastop enot je dodatno oteževal še težko dostopen teren, saj z vozili nismo mogli priti v neposredno bližino požarišča. Kljub težko dostopnemu terenu in vsem dodatnim oviram pa smo požar s skupnimi močmi omejili in pogasili, objekt pa je žal bil v celoti uničen," so zapisali.

Dodali so, da žal niso mogli več pomagati lastniku zidanice, saj so mu "ognjeni zublji vzeli življenje. Svojcem izrekamo iskreno sožalje," so sklenili.