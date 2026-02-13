Tožilstvo ovadbo proti Hojsu zaradi suma izdaje tajnih podatkov zavrglo

Tožilstvo je zavrglo ovadbo proti nekdanjemu notranjemu ministru Alešu Hojsu zaradi suma izdaje tajnih podatkov, ker naj bi prek družine svojega najemnika članom Kavaškega klana izdal datum načrtovanih hišnih preiskav. Hojs sklepa o zavrženju ovadbe še ni prejel, poudarja pa, da ni nobenih dokazov, ker jih ne more biti.

Policisti posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva (SDT) so septembra lani pri podpredsedniku SDS Hojsu izvedli hišno preiskavo. Za časnik Dnevnik so pojasnili, da je preiskava končana in da so s sklepom zavrgli kazensko ovadbo zoper Hojsa. Kot razlog so navedli, da med preiskavo niso pridobili dovolj dokazov za utemeljen sum.

Hojs je že konec septembra lani zavrnil očitke, da naj bi članom Kavaškega klana izdajal tajne podatke o načrtovanih hišnih preiskavah. Zatrdil je, da ni bil nikoli obveščen, kdaj naj bi potekala kakšna preiskava.

Preiskovalci so se za hišno preiskavo odločili, ko so v zaseženi komunikaciji med preprodajalcem drog in sorodnikom Hojsovega najemnika naleteli tudi na ime nekdanjega notranjega ministra. Sorodnik Hojsovega najemnika je namreč prekupčevalcu z mamili v začetku marca 2021 sporočil, kdaj naj bi policija izvedla hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Ob tem je poudaril, da je to informacijo dobil od notranjega ministra Hojsa. Omenjeno navedbo je tudi podkrepil s fotografijo zaslona telefona, na katerem je bila v imeniku izpisana Hojsova telefonska številka.

Hojs osumljen izdaje tajnih podatkov

Hojsa so zaradi tega na tožilstvu sumili izdaje tajnih podatkov. Očitali so mu, da naj bi informacijo o načrtovanih hišnih preiskavah dobil od neznanega policista Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in da naj bi jo konec februarja 2021 posredoval sorodniku svojega najemnika, ki živi v njegovem stanovanju v Spodnjih Pirničah. Hišne preiskave pri članih Kavaškega klana, osumljenih preprodaje prepovedanih drog in umora, so bile tudi v Sloveniji najprej dejansko načrtovane za konec marca 2021. Ker pa je bil v tistem času zamenjan državni tožilec, je bila zaključna akcija izvedena maja 2021.

Sklepa o zavrženju ovadbe še ni prejel

Hojs se je na zavrženje ovadbe danes odzval na družbenem omrežju X, kjer je navedel, da sklepa še ni prejel, "a da je očitno tak, kakršna je resnica". "Nobenih dokazov ni, ker jih ne more biti. Če se kdo hvali s tem, da ima mojo telefonsko številko, to ni moja izdaja," je na družbenem omrežju zapisal nekdanji notranji minister.

Da sklepa o zavrženju ovadbe še ni prejel, je za N1 navedel tudi Hojsov odvetnik Franci Matoz. Poudaril je, da bosta s Hojsom počakala, da se jima sklep vroči, nato pa ga bosta preučila in se odločala, kako naprej. "Seveda pa je bilo že ob izdaji odredbe za hišno preiskavo jasno, da zoper mojo stranko ni nikakršne podlage za postopek in da so sumi absurd. Pri vsem skupaj je šlo samo za medijski cirkus z namenom diskreditacije moje stranke," je še navedel Matoz.

Predsednik SDS Janez Janša je na omrežju X poudaril, da so hišno preiskavo pri Hojsu pod "bizarno pretvezo izvedli zaradi medijskega cirkusa in zato, da so se Golobovi lahko dokopali do vsebine telefona podpredsednika SDS". "Čista zloraba policije in tožilstva. Ki ne sme ostati brez posledic," je dodal Janša.