Tovšakova priznala krivdo v še enem primeru oškodovanja Vegrada

Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde zaradi oškodovanja družbe, ki jo je vodila, s posli z nepremičninami Delamarisa. Sodnik Marko Brišnik je na današnjem predobravnavnem naroku dejal, da je tožilstvo za Tovšakovo predlagalo pogojno kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo petih let. Tovšakova je sicer že dobro leto na prostosti.

Tožilec Jože Levašič nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak očita, da je v sostorilstvu z direktorjem Vegradove hčerinske družbe Vedela nepremičnine Matejem Košičem med letoma 2008 in 2010 s prodajo nekaterih nepremičnin na območju Mislinje pridobila podjetju Molet, katerega lastnik je bil Košič, za okrog 400.000 evrov protipravne koristi. Tovšakova je krivdo priznala, sodnik pa ji bo kazen izrekel 15. januarja.

Tovšakova se tem poslom osebno ni okoristila, bo pa sodnik preveril, kakšen je finančni položaj Moleta in ali je možno od njega pridobiti nazaj nezakonito pridobljen denar.

Poleg Tovšakove je obtožen tudi Košič, ki mu tožilstvo očita zlorabo položaja kot direktor družbe Vedela nepremičnine pri nakupu nepremičnin Delamarisa, ki jih je prodal Hypo Leasingu in jih potem vzel nazaj v najem.

"Ko je prišlo do prekinitve pogodbe med družbo Vedela nepremičnine in Hypo Leasingom o nakupu in najemu Delamarisovih nepremičnin, je Vedela prejela vračilo davka v višini okrog štiri milijone evrov. Ta denar pa je potem prek povezanih družb, ki jih je zastopal Košič, ali je bil celo njihov lastnik, izginil," je dejal Levašič.

Za Košiča, ki se s tožilcem ni pogajal o priznanju krivde, je bil predobravnavni narok razpisan za četrtek, a ga je Brišnik preklical, ker Košič ni prejel vabila.

Krivdo priznala tudi Damijana Bole

Na današnjem predobravnavnem naroku pa je krivdo priznala tudi direktorica podjetja DMA Damijana Bole. Družba DMA bi morala od prodaje Delamarisove dejavnosti družbi OTC Invest Vedeli nepremičnine nakazati nekaj manj kot 288.000 evrov, a se to ni zgodilo, ker je družba zašla v finančne težave.

Boletova je ta denar sicer prenesla na račun drugega podjetja in ga potem dvignila na banki v Avstriji, zato ji tožilec poleg pomoči pri zlorabi položaja očita še kaznivo dejanje pranja denarja.

Prav tako Levašič zahteva odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi od Boletove, ki je pojasnila, da je davčni dolžnik in da so bile njene nepremičnine na zahtevo finančne uprave prodane v sodnem postopku na Okrajnem sodišču v Postojni. Brišnik bo tako do sredine januarja preveril, ali je sploh možno izterjati omenjenih 288.000 evrov. Takrat bo tudi izrekel kazen Boletovi.

Tovšakova že dobro leto na prostosti

Tovšakova je septembra lani po petih letih prestane kazni v drugih zadevah sicer zapustila zapor na Igu. Obsojena je bila zaradi dajanja daril pri gradnji letališkega stolpa na letališču Brnik v zadevi Čista lopata, goljufije z evropskimi sredstvi v zadevah Rimske terme in Betnava, dajanja daril pri iskanju varilcev za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj ter oškodovanja Vegradovih upnikov. Prav tako je krivdo priznala v zadevi Hypo.