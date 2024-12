O prometni nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer okoli 20. ure na primorski avtocesti pri Ravbarkomandi, so s koprske policijske uprave sporočili več podrobnosti. Udeleženi so bili vozniki štirih osebnih vozil in voznik tovornjaka s priklopnikom, ki mu je razneslo sprednjo desno pnevmatiko. V bolnišnco so odpeljali dve osebi, zapora avtoceste pa je trajala skoraj do polnoči.

Dežurni Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper so o prometni nesreči pri Ravbarkomandi obvestili ob 20.06. Ob prihodu policistov je bil na kraju nesreče že daljši zastoj, kolona vozil iz Unca proti Postojni je bila dolga od treh do štirih kilometrov.

Foto: PGD Cerknica

Izkazalo se je, da je vozniku tovornega vozila s priklopnikom, 53-letnemu državljanu Poljske, med vožnjo po avtocesti na Ravbarkomandi nenadoma razneslo sprednjo desno pnevmatiko. Voznik je tovorno vozilo ustavil na koncu pospeševalnega pasu iz počivališča Ravbarkomanda, in sicer tako, da se je leva stran tovornega vozila nahajala en meter na desnem prometnem pasu avtoceste.

Foto: Radio Capris, Promet za Obalo, Facebook skupina

V tem trenutku je po desnem prometnem pasu pripeljal 69-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Nove Gorice, po levem prometnem pasu (prehitevalni pas) pa sta pripeljala 55-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Kopra, in takoj za njim še 59-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Ilirske Bistrice, ki je prometno nesrečo povzročil.

"Slednji je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v vozeči osebni avtomobil pred njim, ki ga je vozil Koprčan in je zaradi prometne situacije zmanjšal in prilagodil hitrost vozila. Vozilo Koprčana se je po trku zavrtelo po vozišču, ob tem pa je trčilo še v osebni avtomobil, ki ga je po desnem pasu vozil Novogoričan. Takoj za tem je po levem prometnem pasu pripeljala še 33-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz okolice Mirna, ki je prav tako trčila v vozilo povzročitelja, slednje je namreč po trčenju na vozišču obstalo v položaju, ki ga slednja ni mogla predhodno zaznati oziroma predvideti," je dogodek opisal Loris Čendak iz Policijske uprave Koper.

Istočasno je po desnem voznem pasu pripeljal še 36-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, doma iz okolice Hajdine, ki je pri zaviranju ob izogibanju ostalim v prometni nesreči udeleženih vozil rahlo podrsal vozilo Mirnčanke.

Foto: Radio Capris, Promet za Obalo, Facebook skupina

Povzročitelj se je v prometni nesreči lahko telesno poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko splošno bolnišnico. Zaradi šoka so v bolnišnico odpeljali tudi voznico, telesnih poškodb pa niso ugotovili.

Pri zavarovanju kraja prometne nesreče so ukrepali tudi gasilci. Avtocesta med Uncem in Postojno je bila zaprta vse do 22.44, ko so policisti sprostili en prometni pas, ob 23.24 pa je bila avtocesta znova povsem prevozna. V času zapore avtoceste iz smeri Unca proti Postojni so policisti na izvozu Unec voznike opozarjali na zaporo in usmerjali na obvoz po vzporedni "stari cesti", je o dogodku še sporočil Čendak iz PU Koper.

Foto: Radio Capris, Promet za Obalo, Facebook skupina