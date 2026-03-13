Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Petek,
13. 3. 2026,
14.54

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
padavine Slovenija vreme

Petek, 13. 3. 2026, 14.54

16 minut

Toplo vreme se poslavlja, prihaja ohladitev

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če so bile temperature v tem tednu nekaj stopinj nad dolgoletnim povprečjem in nas je prijetno grelo, pa se bo to v prihodnjem tednu precej spremenilo.

Drastičnih sprememb sicer ne bo, saj se bodo temperature v prihodnjem tednu spustile do območja običajnih vrednosti za sredino marca.

Tako se za nekaj časa končuje daljše obdobje sončnega in stabilnega vremena, ki se je že v tem tednu nekoliko razgibalo. Nastajale so krajevne plohe, izjemoma je ponekod celo zagrmelo, podobno vreme pa lahko pričakujemo tudi ob koncu tedna, so sporočili iz agencije za okolje (ARSO). 

Čez konec tedna se bodo menjavala sončna in bolj oblačna obdobja, še bodo nastajale krajevne plohe.

Ponedeljek in torek bosta deževna in hladnejša

V ponedeljek čez dan pa bo Slovenijo dosegel vpliv hladne fronte. Do večera bodo padavine zajele večji del države in se nadaljevale tudi v noč na torek. K nam bo od severovzhoda dotekal hladnejši zrak, meja sneženja se bo predvidoma spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. 

ARSO še sporoča, da lahko od ponedeljka popoldne do torka dopoldne po Sloveniji pričakujemo od 10 do 20 milimetrov padavin.

V torek čez dan bodo padavine večinoma ponehale, od srede naprej kaže na spremenljivo oblačno, po večini suho, hladnejše in vetrovno vreme.

V ponedeljek sredi dneva bodo temperature po Sloveniji še blizu 15 stopinj Celzija, od torka naprej pa po večini le okoli 10 stopinj Celzija. Jutranje temperature bodo od srede do sobote v zatišnih legah in mraziščih lahko tudi pod lediščem.

padavine Slovenija vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.