Toplo vreme se poslavlja, prihaja ohladitev

Če so bile temperature v tem tednu nekaj stopinj nad dolgoletnim povprečjem in nas je prijetno grelo, pa se bo to v prihodnjem tednu precej spremenilo.

Drastičnih sprememb sicer ne bo, saj se bodo temperature v prihodnjem tednu spustile do območja običajnih vrednosti za sredino marca.

Tako se za nekaj časa končuje daljše obdobje sončnega in stabilnega vremena, ki se je že v tem tednu nekoliko razgibalo. Nastajale so krajevne plohe, izjemoma je ponekod celo zagrmelo, podobno vreme pa lahko pričakujemo tudi ob koncu tedna, so sporočili iz agencije za okolje (ARSO).

Čez konec tedna se bodo menjavala sončna in bolj oblačna obdobja, še bodo nastajale krajevne plohe.

Ponedeljek in torek bosta deževna in hladnejša

V ponedeljek čez dan pa bo Slovenijo dosegel vpliv hladne fronte. Do večera bodo padavine zajele večji del države in se nadaljevale tudi v noč na torek. K nam bo od severovzhoda dotekal hladnejši zrak, meja sneženja se bo predvidoma spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.

ARSO še sporoča, da lahko od ponedeljka popoldne do torka dopoldne po Sloveniji pričakujemo od 10 do 20 milimetrov padavin.

V torek čez dan bodo padavine večinoma ponehale, od srede naprej kaže na spremenljivo oblačno, po večini suho, hladnejše in vetrovno vreme.

V ponedeljek sredi dneva bodo temperature po Sloveniji še blizu 15 stopinj Celzija, od torka naprej pa po večini le okoli 10 stopinj Celzija. Jutranje temperature bodo od srede do sobote v zatišnih legah in mraziščih lahko tudi pod lediščem.