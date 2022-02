Janša sklical svet za nacionalno varnost, Tonin napovedal vojaško pomoč Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Slovenija bo Ukrajini pomagala z orožjem. Poslali jim bomo čelade, puške in pripadajoče strelivo," je v oddaji 24UR Zvečer povedal obrambni minister Matej Tonin. Poudaril je, da gre za odločilni trenutek, ko je treba pomagati Ukrajini. Danes so sicer uspešno evakuirali zaposlene na slovenskem veleposlaništvu v Ukrajini, premier Janez Janša pa je zaradi dogajanja za danes sklical svet za nacionalno varnost.

"V zadnjem času sem večkrat poslušal predsednika Zelenskega, ki je poudaril, da je Ukrajina leta 2022 drugačna od tiste leta 2014. Dejal je: 'Mi od Zahoda ne pričakujemo, da se bo boril namesto nas, mi se bomo sami. Pričakujemo pa od Zahoda, da nam bo pomagal v tehničnem in vojaškem smislu.' Na zasedanju članic Nata je bila ena od pomembnih točk tudi ta, da države storijo vse, da pomagajo tudi v vojaškem smislu. Zato se je tudi Slovenija odzvala temu pozivu in bo Ukrajini pomagala z orožjem. Ukrajini bomo v teh dneh namenili čelade, puške in strelivo. Želimo, da se Kijev lahko ubrani," je bil jasen minister Matej Tonin.

Kasneje je to potrdil tudi na Twitterju.

#Ukrajina 🇺🇦 mora v teh ključnih in težkih trenutkih zdržati pritisk Rusije. Če bi bila Ukrajina poražena, bi to pomenilo novo hladno vojno, v kateri bi Evropa plačala visoko ceno. Ukrajini bo tudi Slovenija pomagala z vojaško pomočjo. — Matej Tonin (@MatejTonin) February 25, 2022

Zaposleni na slovenskem diplomatskem predstavništvu uspešno zapustili Ukrajino

Konvoj slovenske skupine diplomatskih uslužbencev in dveh predstavnikov kabineta predsednika vlade je danes uspešno prispel na ozemlje Evropske unije, je na družbenih omrežjih sporočil zunanji minister Anže Logar.

Predstavnika KPV sta se v Ukrajini mudila v okviru priprav na obisk premierja Janeza Janše v Kijevu, predviden za četrtek in petek, ki pa so ga zaradi ruskega napada na Ukrajino preložili na kasnejši čas.

Logar se je ob tem zahvalil Slovaški, vsem zvezam ter krizni celici. Dodal je, da bo veleposlanik v Kijevu Tomaž Mencin nadaljeval z izvajanjem svojih diplomatskih nalog.

Konvoj slovenske skupine diplomatskih uslužbencev in dveh predstavnikov KPV pred nekaj minutami uspešno prispel na ozemlje EU. Zahvala 🇸🇰, vsem zvezam ter krizni celici. VP Mencin bo nadaljeval z izvajanjem svojih dplomatakih nalog kot veleposlanik 🇸🇮 za 🇺🇦 #StrongerTogether — Anže Logar (@AnzeLog) February 26, 2022

Zunanji minister je v ločenem zapisu na Twitterju vseh pet častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji pozval, da vrnejo konzularni naziv. "Odločitev mora biti samoumevna," je zapisal.

Pozivam vseh pet častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji, da vrnejo konzularni naziv. Odločitev mora biti samoumevna … https://t.co/pBruKS7fjL — Anže Logar (@AnzeLog) February 26, 2022

Premier Janša zaradi dogajanja v Ukrajini za danes sklical svet za nacionalno varnost

Premier Janez Janša je za danes ob 18. uri sklical sejo sveta za nacionalno varnost, na kateri bodo spregovorili "o nacionalno varnostnih vidikih agresije Ruske federacije na Ukrajino", so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Predsednik vlade je na sejo povabil predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, predsednika državnega sveta Alojza Kovšco in predsednika največje opozicijske stranke v DZ Marjana Šarca (LMŠ).

Poleg njih pa še direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janeza Stuška, direktorja Obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo Jaroša Britovška, direktorja urada vlade za informacijsko varnost Uroša Sveteta in načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša, so navedli v premierjevem kabinetu.

Premier Janša je na Twitterju delil pretresljive posnetke dogajanja v Ukrajini.

Slovenska vlada je sicer na petkovi izredni seji o aktualnih razmerah glede ruske vojaške agresije v Ukrajini sprejela odločitev o omejitvah v slovenskem zračnem prostoru. Z njimi bo vojaškim letalom zavezniških držav omogočena poenostavljena uporaba zračnega prostora za prelete v primerih razmeščanja enot na vzhodnem krilu Nata, so sporočili po seji vlade.

Kot so dodali, bo ob tem zagotovljena ustrezna koordinacija s civilno kontrolo zračnega prometa, omejitve pa ne bodo vplivale na izvajanje rednega letalskega prometa.

Hojs: Slovenija se pripravlja na sprejem beguncev iz Ukrajine

Slovenija bo sprejemala begunce iz Ukrajine, a končno število ljudi, ki jih bomo sprejeli, še ni znano. Lahko govorimo o več tisočih, če bo treba, je dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Povedal je, da so pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev namestitvenih centrov že v teku. Omenil je možnosti vključevanja beguncev v delovne procese.