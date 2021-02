Tonin napovedal zmanjšanje števila slovenskih vojakov v Kforju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obrambni minister Matej Tonin in načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš, sta danes obiskala slovenske vojake, ki delujejo v Natovi misiji Kfor na Kosovu. Sestala sta se s poveljnikom Kforja, generalmajorjem Francom Federicijem. Tonin je ob tem napovedal, da bo Slovenija zmanjšala število vojakov v Kforju.

Kot je minister Matej Tonin dejal v izjavi, ki so jo poslali z ministrstva za obrambo, je v pogovoru s Francom Federicijem napovedal, "da bo Slovenija nekoliko zmanjšala prispevek h Kforju". Del sil bo namreč premestila v Bosno in Hercegovino in druge misije Evropske unije, piše STA.

"Kljub temu bo to še vedno najpomembnejša in ključna misija za Slovenijo, saj bo tam še vedno več kot polovica naših vojakov, ki so izven meja Slovenije," je pojasnil minister. Točno koliko od nekaj več od 250 vojakov, ki so na Kosovu nameščeni na treh lokacijah, bodo premestili drugam, iz izjav ni bilo razbrati.

Poveljnik Natove misije je sicer v pogovoru o slovenskih vojakih govoril le v presežnikih, je dejal Tonin. "Izjemno je pohvalil predanost in profesionalnost, na kar smo lahko ponosni. Lahko smo hvaležni, da imamo vojake in vojakinje, ki s srcem služijo tako doma kot v tujini," je poudaril.

Minister za obrambo @MatejTonin in načelnik Generalštaba @Slovenskavojska generalmajor Robert Glavaš sta na današnji praznični dan obiskala pripadnike slovenskega kontingenta, ki delujejo v operaciji Kfor na Kosovu. pic.twitter.com/atmtK3oz7M — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) February 8, 2021

Tudi po besedah načelnika generalštaba SV Roberta Glavaša so sogovorniki povedali, da slovenski vojaki svoje naloge opravljajo strokovno. "Vsak opravlja svoje naloge in to je bistveno za ohranjanje Kforjeve misije, ki je zelo pomembna misija ne samo slovenske države ampak tudi zavezništva," je pojasnil.

V 18 letih sodelovanja na misiji je Slovenska vojska opravila veliko dela, predvsem v smislu zagotavljanja podpore lokalnemu prebivalstvu in zaščite sakralnih objektov, kot je samostan Dečani. Bistveno pa je to, da so kot pripadniki slovenske vojske na tem območju zelo dobrodošli, je še povedal Glavaš.

Minister in načelnik generalštaba sta skupaj z vojaki obeležila tudi državni praznik. Minister je v nagovoru povedal, da je ustavna dolžnost SV, da brani domovino. "Zato si ne predstavljam, da ustavno sodišče ne bi potrdilo zakona o investicijah v SV in s tem njeno modernizacijo," je ob srečanju z vojaki v bazi Film City dejal minister, kot je ministrstvo zapisalo na Twitterju. Ob tem se jim je zahvalil za opravljeno delo.

Misija Kfor je na Twitterju zapisala, da se je Federici Toninu in Glavašu zahvalil za slovenski prispevek h Kforju.