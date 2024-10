Tomaž Perovič se vrača na RTV Slovenija

Tomaž Perovič je v slovenskem medijskem prostoru prisoten že desetletja. Je urednik istrskega brezplačnega mesečnika Obala Plus, zadnjih šest let se ukvarja s svetovanjem tujim televizijskim hišam pri prenovah informativnih programov. Na RTV Slovenija se vrača začasno kot eden od predavateljev na izobraževanjih, ki jih v sklopu Akademije RTV pripravljajo za urednike in novinarje Informativnega programa Televizije Slovenija.

"Sodelovanje bo trajalo do 31. 12. 2024, za opravljeno delo in prenos vseh pravic na izdelanih izobraževalnih gradivih bo izvajalec prejel skupni znesek v višini 4.500 evrov in DDV," so na RTVS pojasnili za Večer.

Perovič je sicer eden od ustanoviteljev kultne oddaje na nacionalki Studio City, zasnoval je informativno oddajo 24ur, delal pa je tudi na televiziji Planet TV. V svoji dolgoletni karieri se je med drugim preizkusil kot predsednik uprave časopisne hiše Delo.