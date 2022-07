Tomašič: Šetinc Paškova je tipičen primer politične korupcije. To je naredila.

"To, kar se zdaj dogaja, je brutalno poseganje v neodvisnost tako medijev kot županov. Vse si hočejo podrediti. To je ekspresni vlak v diktaturo," je opozoril Boris Tomašič.

"To, kar se zdaj dogaja, je brutalno poseganje v neodvisnost tako medijev kot županov. Vse si hočejo podrediti. To je ekspresni vlak v diktaturo," je opozoril Boris Tomašič. Foto: Ana Kovač

"To, kar so mi očitali, je laž. Kdor je dejansko poslušal posnetek, bo slišal, da ni bilo nikakršnega pozivanja k oboroženemu uporu. Gre za zelo brutalen napad na edini medij, ki je kritičen do nove oblasti. Poslanka Mojca Šetinc Pašek je tipičen primer politične korupcije. Vedela je, da bo kandidirala na Golobovi listi, pa je še vseeno delala reklamno oddajo Utrip, v kateri je sesuvala vlado. Skušajo nas utišati, napadajo medij, ki deluje drugače, kot je njim všeč. Ta oddaja je zelo gledana in ogromno ljudi pove, kaj jih moti. In to moti trenutno oblast, ki misli, da je vsemogočna," je obtožbe v DZ, da je v oddaji Kdo vam laže spodbujal k oboroženemu uporu, v intervjuju za Siol.net komentiral voditelj in programski direktor Nova24TV Boris Tomašič.

Poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek je v DZ predvajala posnetek klica gledalca v vašo oddajo in vas obtožila, da spodbujate k oboroženemu uporu. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je bila ob predvajanju posnetka tako pretresena, da je zaradi tega celo prekinila sejo. Kako to komentirate?

Gre za zelo brutalen napad na edini medij, ki je kritičen do nove oblasti. To, kar so si privoščili v DZ, je nedopustno in pričakoval bi, da se oglasijo vsa novinarska združenja in obsodijo to, da politika obračunava z enim medijem.

To, kar so mi očitali, je laž. Kdor je dejansko poslušal posnetek, bo slišal, da ni bilo nikakršnega pozivanja k oboroženemu uporu. Gre za oddajo, ki je edina v Sloveniji, kamor gledalci lahko pokličejo in povedo svoje mnenje. Gledalec je ljudem rekel, da naj se oborožijo, in zaključil "sili se lahko upremo samo s silo." Jaz to razumem tako: če nas bodo napadli, se bomo branili. Ne bomo jih napadli. Potem sem komentiral: S krvjo so prišli na oblast. Seveda s tem nisem mislil Gibanja Svoboda. Vemo, kdo je prišel s krvjo na oblast. To so komunisti v tej državi in v ozadju so še zmeraj na oblasti in na silo bodo tudi šli. In nadaljeval: "Bojim se, da se bo to tudi zgodilo." Nisem rekel: "Dajmo to narediti," ampak sem rekel, da se bojim, da se bo to res zgodilo. Kdor posluša to oddajo, ve, da so ljudje jezni in ogorčeni nad tem, kar se dogaja. Krši se poslovnik, kršijo se zakoni, brutalno se kadruje. Kaj takega se v Sloveniji še nikoli ni dogajalo. Če pogledamo zgodovino oddaje, kadarkoli je kdo pozival k nasilju, sem jaz rekel, ne na silo, dajmo na volitvah, na demokratičen način reševati stvari.

Ta klic in moj odziv je bil zlonamerno interpretiran in zlorabljen za napad. Najhuje od tega je, da so pozvali policijo in tožilstvo, AKOS, ki so se takoj odzvali. Jaz sicer nimam nobenega podatka o tem, a nekateri mediji pišejo, da mene oziroma našo televizijo že preiskujejo. To je politizacija in natančno to, kar očitajo Janševi vladi. Politizirajo policijo, koalicija v državnem zboru nalaga policiji in tožilstvu, kaj morata delati.

To je nedopustno. Poslanka Mojca Šetinc Pašek je tipičen primer politične korupcije. Vedela je, da bo kandidirala na Golobovi listi, pa je še vseeno delala reklamno oddajo Utrip, v kateri je sesuvala vlado. Skušajo nas utišati, napadajo medij, ki deluje drugače, kot je njim všeč. A vse, kar se dogaja na našem mediju, je v okviru svobode govora.

"Skušajo nas utišati, napadajo medij, ki deluje drugače, kot je njim všeč. A vse, kar se dogaja na našem mediju, je v okviru svobode govora." Foto: Ana Kovač

Na lanskih protivladnih protestih je Ludvik Tomšič grozil Janezu Janši, videli smo letake z napisom smrt janšizmu. Tožilci so kasneje odločili, da so bili ti pozivi stvar svobode govora. Lahko povlečemo kakšne vzporednice med tem, kar očitajo vam, in dogajanjem na protestih?

Nobenih vzporednic med tem ni, ker ni bilo nobenega poziva k nasilju, nobenega pozivanja k uboju. Na protestih se ni dogajalo samo to. Zakurili so lutko ministra, videli smo simbol krvi in imena na ministrstvu za kulturo, videli smo nasilne proteste. Tudi mnogi poslanci in politiki, sama Mojca Šetinc Pašek je stala zraven parlamenta, kjer je pisalo smrt janšizmu.

Ena od pomembnih stvari pri pozivanju k nasilju, rušenju ustavne ureditve, to je razsodilo že vrhovno sodišče, je ta, da mora obstajati realna možnost, da se bo kaj zgodilo. V mojem konkretnem primeru kot prvo ni šlo za poziv k nasilju. V naslednji oddaji sem ljudem jasno povedal, da sem proti nasilju, da je treba stvari reševati po mirni poti, če bo shod, naj bo miren in naj se take stvari rešujejo v državnem zboru. Tudi če je kdo v torek narobe razumel, je v petek slišal, naj tega ne počnejo. Ljudi sem miril, ne pa jih pozival k nasilju. Tukaj ne gre samo za dvojna merila. Ko gre za očitno pozivanje k nasilju, k rušenju ustavne ureditve, se nič ne zgodi. V primeru, ki je benigen, ki ne more imeti nobenih posledic in jih tudi ne bo imel, pa se zganja policijski pregon, vključuje se tožilstvo in inšpekcije. To ni nič drugega kot pritisk na to, da bi prekinili oddajo, v kateri ljudje lahko povedo svoje mnenje. Ta oddaja je zelo gledana in ogromno ljudi pove, kaj jih moti. In to moti trenutno oblast, ki misli, da je vsemogočna.

"V mojem konkretnem primeru ni šlo za poziv k nasilju. V naslednji oddaji sem ljudem jasno povedal, da sem proti nasilju, da je treba stvari reševati po mirni poti." Foto: Ana Kovač

Tudi v tem mandatu Novo24TV preiskuje preiskovalna komisija DZ. Kako razumete veliko pozornost DZ in vladajočih politikov?

Zelo preprosto: kot strah pred resnico. Kot strah pred medijem, ki bo razgalil njihovo nesposobnost, njihovo škodljivo delovanje. Če bi se lotili raziskovanja financiranja medijev in podpore političnim strankam, se ne bi omejili le na Novo24TV. Gre za celo vrsto medijev, od Necenzurirano naprej, pa potem Odlazkovi mediji, za katere se ne ve, kdo jih financira. Nova24TV posluje transparentno, plačujemo davke, ve se, od kod se financiramo. Nič od tega ni problematično. Kot je v DZ rekla poslanka Mojca Šetinc Pašek, se bo treba ukvarjati tudi z vsebino Nove24TV. Ali je lahko še kaj večji poseg politike v neodvisnost medija kot to, da se bodo oni ukvarjali z našo vsebino?

Na drugi strani imamo brutalen napad na RTV Slovenija, ki je mimogrede provladni medij, zato, ker jim ni všeč. Ni jim všeč, kdo bi lahko postal direktor televizije. Uroš Urbanija je popolnoma kvalificiran človek in zdaj ga napadajo. Na brutalen način, po nujnem postopku, ki je namenjen za izredne razmere, želijo menjati sestavo programskega sveta in spremeniti vodenje RTV Slovenija. Gre za dvojna merila in poskus vzpostavitve totalnega medijskega monopola. Nihče v javnosti ne sme govoriti drugače kot govorita Robert Golob in vladajoča koalicija.

Zaokrožile so informacije, da se madžarski lastniki umikajo in da boste odkupili polovični delež medijske hiše Nova24TV. To drži?

Madžarski lastniki se res umikajo. Z njimi se dogovarjamo, jaz se dogovarjam, da bom odkupil del in ne polovico podjetja. Tudi vsem zaposlenim bomo ponudili možnost odkupa podjetja pod enakimi pogoji. Lahko rečem, da bomo šli v menedžersko-delavski odkup, kar ta koalicija zagovarja. Sicer pa ne gre za politično zadevo. Za umik s slovenskega trga so se odločili že pred volitvami. Umaknili pa se bodo zato, ker je bil na splošno napad na madžarske investicije tako brutalen, ne samo pri nas, ampak vsepovsod, da je to nepojmljivo. Odločili so se, da imajo dovolj tega, da so oni tisti grdi, tisti, ki ogrožajo slovensko demokracijo.

Mi smo se odločili, da bomo nadaljevali, ker gre za uspešen projekt. Imamo izjemen doseg in vsako leto rastemo. Rekli smo, da lahko to sami peljemo naprej. Zaradi brutalnih pritiskov politike sem ljudi pozval, naj nam pomagajo z donacijami. Odziv je bil izjemen in to mi daje upanje, da si ljudje ta medij želijo spremljati in da so za to pripravljeni plačati. Tako kot mesečno prisilno plačujejo RTV-prispevek, so nas pripravljeni plačevati prostovoljno.

Kot je pojasnil Boris Tomašič, se z madžarskimi lastniki, ki se umikajo s slovenskega trga, dogovarja za odkup dela medijske hiše Nova24TV. Foto: Ana Kovač

Znašli ste se na naslovnici revije Reporter, kjer vam očitajo, da gledalce prosite za donacije, medtem ko, kot navajajo, "živite v hiši z bazenom na razkošnem posestvu v okolici Cerkelj ob Krki." Vaš komentar?

Takšno ali pa še večjo hišo ima že skoraj vsak Slovenec. Jaz ne bom komentiral, kako živim, to je moje zasebno življenje. Zaradi dela na Nova24TV ne živim na veliki nogi. Dobivam povsem normalno plačo, plačujem vse davke. Tudi Nova24TV ni prestopila tega praga, da bi se ukvarjala z Robertom Golobom, z njegovo družino. Kličejo tudi moje najbližje. Poleg tega je v članku napisanih cel kup neumnosti in celo laži. Laž je recimo to, da sem jaz lastik nepremičnine. Jaz živim v tej hiši, podrobnosti ne bom razlagal, ker so to zasebne stvari. To vedo, novinar je klical in spraševal, ima vse informacije, iz GURS-a se vidi vrednost hiše.

Edini namen objave je ljudi ustaviti in jim pokazati, da živim v razkošni hiši. Samo parcela v Ljubljani je dražja kot pa celotna hiša, vsako stanovanje v Ljubljani je dražje. To je na Dolenjskem, vemo, kakšne so tam cene nepremičnin. Jaz sem se umaknil iz Ljubljane, ker imam vsega dovolj. Gre za nameren pritisk, da bi ljudem rekli, kako razkošno živim in naj ne donirajo denarja. Ljudje ne donirajo meni, Borisu Tomašiču, ljudje donirajo zato, da se bo projekt Nova24TV nadaljeval. In zahvaljujem se vsem, ki nam pomagajo.

Ali se lahko uresniči cilj, k temu je pozival že Marjan Šarec, da se finančno onemogoči obstoj medija Nova24TV?

Na podjetja v delni ali večinski državni lasti, pa tudi na popolnoma zasebna podjetja, izvajajo izjemen pritisk, da ne bi oglaševala pri nas. Jaz podjetij in direktorjev ne bom našteval, ker me prosijo, naj jih ne izpostavljam. Ljudje blizu predsednika vlade kličejo in grozijo, jim govorijo, da morajo prenehati oglaševati. Tako brutalnega pritiska na podjetja, na direktorje, ni bilo niti v času vlade Marjana Šarca. Ne gre samo za primer Nova24TV, gre tudi za druge medije, za Demokracijo, kakor vem, tudi za Planet TV.

Poleg tega imam pričevanja neodvisnih županov, da jih kličejo in grozijo, da jim bodo ustavili vse projekte, ki jih je potrdila prejšnja vlada, če ne bodo kandidirali za Gibanje Svoboda. To, kar se zdaj dogaja, je brutalno poseganje v neodvisnost tako medijev kot županov. Vse si hočejo podrediti. To je ekspresni vlak v diktaturo.