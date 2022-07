Objavljamo Golobov "seznam za odstrel"

Ministrstva so pred časom za vlado Roberta Goloba pripravila sezname javnih uslužbencev, ki so se od 1. 1. 2020 zaposlili, napredovali ali pa bili premeščeni. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je ugotovila, da gre za informacije javnega značaja, zato smo vlado Roberta Goloba prosili, da nam sezname posredujejo. Sezname so nam le poslali, objavljamo jih v celoti.

"Izključni namen priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev je ugotoviti, ali je pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah prišlo do neustreznih, neprimernih ali celo nezakonitih praks kadrovanja," je pred časom dejal Dragan Barbutovski, direktor Ukoma, in dodal, da bo, če bo ugotovljeno, da obstaja vzorec tovrstnih praks, ta praksa odpravljena s strokovno utemeljenimi sistemskimi rešitvami. Ministrstvo za javno upravo na podlagi prejetega gradiva pripravlja končno poročilo. Ko se bo vlada s poročilom seznanila, bo o ugotovitvah seznanjena tudi javnost, so še dejali na Ukomu.

Seznami vključujejo zaposlitve in premestitve od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, in sicer gre za krajše obdobje, ko je bil predsednik vlade Marjan Šarec, in obdobje, ko je vlado vodil Janez Janša.

Sezname si v celoti lahko ogledate tukaj. (Opozarjamo, da je datoteka velika 480 MB.)

Tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je med tistimi, ki so zaprosili za seznam. Godčeva je na vlado naslovila tudi poslansko vprašanje v zvezi s seznamom javnih uslužbencev. Njen strankarski kolega Žan Mahnič je medtem na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje, in sicer želi seznam zaposlenih na ministrstvih, v organih v sestavi ministrstev in vladnih službah oziroma seznam na novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev med letoma 2013 in 2020.