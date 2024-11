Tolminski gasilci so se v nedeljo morali spoprijeti z nekoliko drugačno intervencijo. "Za nami je uspešno reševanje konja, ki je padel v pet metrov globoko brezno. Vrvna tehnika, vitel, motorna žaga, les, glave skupaj, lastnik, veterinarka in še in še ... Veliko skrbi in še več iznajdljivosti," so zapisali in dodali, da jim je konja uspelo rešiti, pri padcu in reševanju pa se na srečo ni poškodoval. Tako so ga iz brezna potegnili živega in zdravega.

"Včasih je težko biti gasilec, a prav zaradi takih zgodb je lepo," so sklenili po končani intervenciji.

Konj je padel v brezno. Foto: PGD Tolmin/FB Rešili so ga nepoškodovanega. Foto: PGD Tolmin/FB