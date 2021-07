To so trije mušketirji, ki potrebujejo vašo pomoč #video

Zaradi številnih odmevnih akcij, v katerih smo Slovenci zbirali sredstva za zdravljenje otrok v tujini, zdaj zdravstveno zavarovanje vendarle pogosteje odobri kritje stroškov za kakšen poseg, ki ga pri nas zdravniki ne izvajajo. A starši bolnih otrok še vedno marsikateri strošek, predvsem za dodatne terapije, krijejo sami. Trem otrokom iz okolice Lendave in njihovim staršem so se zato odločili pomagati v tamkajšnjem Lions klubu.

Luka, Lucija in Ivan so trije hudo bolni, a hrabri otroci, ki so jih v Lions klubu Lendava poimenovali kar Trije mušketirji.

Leto in pol star Luka večkrat tedensko s starši obiskuje samoplačniške fizioterapije, saj ima prirojeno bolezen sklepov. Sedemletna Lucija je težko gibalno ovirana, ima duševni zaostanek, hudo slabovidnost, ne govori in ima skoliozo. Kljub temu da ima edino tovrstno v Sloveniji odkrito gensko mutacijo in je popolnoma odvisna od pomoči drugih, je vesela in radovedna punčka. Tudi šestletni Luka je razigran fant, ki rad nastopa na odru, in to kljub temu da se zaradi redke bolezni med drugim spopada z okvarami srca, ledvic, rok in nog ter srčno napako in hemofilijo.

Napredek po terapijah je več kot očiten

"Predvsem potrebujejo sredstva za dodatne ure fizioterapevtov, in tudi ta se bodo za fizioterapijo nakazala, torej jih ne dobijo starši, ampak jim bomo mi to omogočili," je dejala Tatjana Sabo, podpredsednica Lions kluba Lendava.

Vsem trem otrokom, ki so jih v Lions klubu Lendava poimenovali kar Trije mušketirji, lahko pomagate s SMS-sporočilom HRABRI5 na 1919.

Predvsem po zaslugi dodatnih terapij, ki jih zdravstvena zavarovalnica ne krije in jih starši plačujejo iz svojega žepa, otroci vidno napredujejo.