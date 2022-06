To so prvi načrti Bešič Loredana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Reorganizacijo ministrstva bodo po besedah ministra Danijela Bečič Loredana skušali izpeljati do konca junija. Že do prihodnje srede pa načrtujejo pripravo napovedanega interventnega zakona, prek koalicije pa nato sprožiti ustrezne postopke v državnem zboru.

Na ministrstvu za zdravje po tem, ko je vodenje tega resorja prevzel Danijel Bešič Loredan, začenjajo reorganizacijo. Med drugim v treh tednih načrtujejo ustanovitev novega urada za nadzor kakovosti in nabav v zdravstvu. Do prihodnje srede pa napovedujejo pripravo interventnega zakona za reševanje najbolj nujnih problemov v zdravstvu.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Bešič Loredan, je za generalno sekretarko ministrstva imenoval Tanjo Marsič, ki prihaja z Univerze na Primorskem. Kabinet ministra bo vodila pravnica Sandra Kašca, ki prihaja iz Luke Koper.

Za svojo svetovalko je novi minister imenoval Tjašo Vidic, ki bo skrbela za komunikacijo med ministrstvom ter vlado in predsednikom vlade, prav tako bo skrbela za strateške projekte ministrstva. V času, ko je ministrstvo za zdravje vodil Dorjan Marušič, je vodila kabinet ministra.

Urad za nadzor kakovosti in nabav v zdravstvu

Bešiču Loredanu bo svetoval tudi nekdanji zdravstveni minister Aleš Šabeder, ki bo, kot je bilo napovedano, sprva vodil direktorata za ekonomiko in za razvoj. Njegova ključna naloga bo namesto omejenih direktoratov vzpostaviti Urad za nadzor kakovosti in nabav v zdravstvu, ki bo po besedah novega ministra vzpostavljen najkasneje v dveh do treh tednih.

Ob tem na ministrstvu ostaja direktorat za javno zdravje, okrepiti pa nameravajo direktorat za zdravstveno varstvo, ki ga bo kot vršilec dolžnosti vodil Iztok Kos, patolog iz šempetrske bolnišnice.

Direktorat za digitalizacijo

Načrtujejo tudi direktorat za zdravstveno nego, katerega formiranje bo vodila državna sekretarka Aleksandra Lah Topolšek, nekdanja strokovna vodja zdravstvene nege v enoti za anesteziologijo in ambulantni center v mariborskem kliničnem centru.

Novost bo tudi direktorat za digitalizacijo. Digitalizacija bo ob informatizaciji po besedah Bešič Loredana ena ključnih prioritet ministrstva in slovenskega zdravstva.

