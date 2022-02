Vlada bo danes odločala o ukrepih. Bo še treba izpolnjevati pogoj PCT?

Včeraj so v Sloveniji potrdili 4.542 primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je 7.640 manj kot teden dni prej, ko so jih potrdili 12.182. Po neuradnih informacijah bo vlada danes na dopisni seji pretresala ukrepe za zajezitev epidemije covid-19. Udeleženci posveta so vladi predlagali odpravo pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v bankah, na poštah, upravnih enotah in v trgovinah. Razmišljajo, da bi ukrepe v šolah sproščali postopoma.