To so najbolj pereča vprašanja o energetiki

Elektrifikacija in energetska samooskrba, nekoč še kako privlačni temi, danes v ljudeh vzbujata nelagodje, skrb in številna vprašanja. Je ob naraščajočih cenah električne energije toplotna črpalka res še najbolj ekonomična odločitev, ko pride do ogrevalnih sistemov? Bi lahko bila prav toplotna črpalka kriva, da bomo v prihodnosti zaradi prekoračitve dogovorjene obračunske moči ob viških porabe plačevali globe, ki jih predvideva nov omrežninski akt? Kaj lahko pričakujemo na energetskem področju? Se sončne elektrarne še vedno izplačajo? Kako je s subvencijami in hranilniki električne energije? Vsa to in še več bo novinarka Siol.net Nataša Repovž v prihajajočem Spotkastu vprašala strokovnjaka s področja energetike. Zastavila pa jima bo tudi vprašanja bralcev, zato pohitite in v spodnjem obrazcu zapišite tudi svoje vprašanje.

Zaradi vse dražje elektrike in zakonodajnih sprememb se med prebivalci pojavljajo številna vprašanja. Mnogi se sprašujejo, ali je gretje na elektriko sploh še smiselno, in kako bo z obračunavanjem elektrike po novem omrežninskem aktu, ki bo vsak čas začel veljati. Kakšne spremembe nas čakajo na položnicah? Odprta so številna vprašanja, na katera iščejo odgovore slovenske družine.

Foto: Jan Lukanović Da bi bilo več odgovorov kot vprašanj, smo se za pomoč obrnili na Termo Shop. Naša novinarka Nataša Repovž bo v Spotkastu, ki bo na Siol.net objavljen 17. septembra, o vsem, kar zanima slovensko javnost, govorila z dvema strokovnjakoma. Priložnost pa boste dobili tudi svi, bralci Siol.net. V tukajšnjem obrazcu zastavite vprašanje, povezano s sončnimi elektrarnami, hranilniki električne energije, subvencijami, cenami elektrike, novostih prihajajočega omrežninskega akta, energetskimi rešitvami na trgu ali drugimi energetskimi temami. Potrudili se bomo, da boste odgovore na svoja vprašanja lahko slišali v prihajajočem Spotkastu.

Pretekle in prihajajoče spremembe v energetiki dvigajo prah

Lahko bi rekli, da se zadnja leta vse vrti okoli cen energentov, še posebej električne energije in pripadajočih omrežnin. Geopolitične spremembe so povzročile rast cen, na drugi strani pa so po vsej Sloveniji začele rasti sončne elektrarne. Sledila je sprememba, ki je letni netmetring zamenjala z mesečnim. Zdaj pa nas čaka še večja sprememba, in sicer nov omrežninski akt, ki med drugim prinaša kar pet tarif, dražje omrežnine in celo globe za prekoračitev dogovorjene obračunske moči.

Kaj vse to pomeni za končnega uporabnika, kaj se mu še izplača? Ali sončna elektrarna še vedno, tudi po ukinitvi letnega netmeteringa, prinaša prihranke? Zakaj je vse več govora o baterijskih hranilnikih električne energije? Koliko ti pravzaprav podražijo začetno investicijo v sončno elektrarno in kako ta strošek nižajo subvencije?

Je prihodnost še vedno v ogrevanju na električno energijo?

Toplotne črpalke so bile vse bolj priljubljene zaradi okolju prijaznejšega načina ogrevanja, pa tudi zato ker so bile cenejše. A na to bo v prihodnjih letih imela vse večji vpliv tudi cena elektrike, celo nov omrežninski akt. So toplotne črpalke tisti porabnik, ki nam bo lahko v hladnih zimskih mesecih povzročil prekoračitve dogovorjene obračunske moči in s tem globe? Kakšne rešitve obstajajo na trgu, ki lahko to preprečijo?

Vabljeni k ogledu še kako vročega Spotkasta, ki bo ponudil odgovore na najbolj pereča vprašanja o energetiki. Spotkast bo objavljen 17. septembra na Siol.net!

