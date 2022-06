To so četrtkovi podatki o okužbah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so ob 483 PCR-testih in 2.548 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 290 okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za primerjavo: dan prej so potrdili 332 okužb s koronavirusom, teden dni prej pa 257. V bolnišnicah skupaj zdravijo 46 ljudi, med njimi 21 zaradi covida in 19 s covidom. Na intenzivni negi je 6 oseb, trije s covidom in trije zaradi covida.

Včeraj je umrla ena oseba, pet pa so jih po podatkih ministrstva odpustili domov.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 3.574 aktivnih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 267, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa je trenutno 167.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.265.620 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.903 ljudi, še kažejo podatki NIJZ.

Hrvaška jeseni uvaja cepljenje z novim cepivom proti podrazličicam omikrona

Novih koronavirusnih podrazličic omikrona, BA.4 in BA.5, ki se hitro širita iz Južnoafriške republike, na Hrvaškem še niso zabeležili, a bosta zagotovo prišli, je v četrtek povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Napovedal je, da bo Hrvaška jeseni začela cepljenje z novo vrsto cepiva proti covidu-19.

Do zdaj se je na Hrvaškem, ki ima približno 4 milijona prebivalcev, s tretjim odmerkom cepiva cepilo nekaj manj kot milijon ljudi. Na HZJZ pričakujejo, da se bodo jeseni cepili tudi z novim cepivom.

Hrvaška je med državami Evropske unije po precepljenosti boljša samo od Bolgarije in Romunije. Slab odziv na cepljenje je po besedah Capka tudi glavni razlog za visoko smrtnost zaradi covida-19.

Direktor HZJZ poudarja, da so za visoko smrtnost krivi tudi drugi dejavniki tveganja, na primer to, da na Hrvaškem veliko ljudi "kadi, se nepravilno prehranjuje, več kot 60 odstotkov prebivalcev, starejših od 60 let, pa ima čezmerno telesno težo".

Doslej je za posledicami covida-19 na Hrvaškem umrlo okoli 16 tisoč ljudi.

S srede na četrtek so zabeležili 332 novih primerov okužb z novim koronavirusom, število aktivnih primerov pa je v četrtek znašalo 2068.

Šanghaj v novo zaprtje zaradi koronavirusa

V Šanghaju so mestne oblasti napovedale novo množično testiranje na koronavirus in ponovno uvedbo policijske ure, po tem ko so v četrtek odkrile enajst novih okužb. Začasno bodo zaprli in testirali prebivalce osmih okrožij, kar pa pomeni, da približno 15 milijonov ljudi ne bo smelo zapustiti svojih domov oz. bo njihovo gibanje v okrožjih omejeno.

Sprva so bili tovrstni ukrepi napovedani le za okrožje Minhang, a so jih mestne oblasti danes razširile še na sedem drugih okrožij. Kot je poročal kitajski časnik Global Times, bodo prizadeta okrožja v času testiranja pod "zaprtim upravljanjem", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mestne oblasti niso navedle, kakšni ukrepi bodo uvedeni v primeru pozitivnih testov. Po končanem množičnem testiranju so soseske, v katerih so bili odkriti pozitivni primeri, običajno zaprte za dlje časa.

Šanghaj je sicer prejšnji teden sprostil nekatere stroge ukrepe proti koronavirusu, ki so jih pred dvema mesecema uvedli zaradi hitrega porasta okužb v mestu. Vendar zaprtje ni bilo nikoli v celoti odpravljeno. Za skupnosti, ki so veljale za visoko tvegane, so namreč še vedno veljale stroge omejitve gibanja.

Kitajska je zavzela strategijo ničelne tolerance do covida-19, zaradi česar so v večjih mestih v preteklih mesecih v nasprotju s trenutnimi trendi v svetu, ki se v veliki meri vrača v normalno življenje, uvedli stroga zaprtja javnega življenja, prebivalci pa so bili podvrženi množičnim testiranjem.