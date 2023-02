To je znano glede ministra za notranje zadeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo še dovolj časa, pogovori še potekajo," je premier dejal o iskanju kandidata, ki bo po odstopu ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar zasedel mesto na čelu notranjega resorja.

V javnosti je zaokrožilo več imen morebitnih kandidatov za ministra, v zadnjih dneh pa se med najresnejšimi omenjajo Boštjan Poklukar, ki je ta resor vodil že v času vlade premierja Marjana Šarca, strokovnjak za vprašanja varnosti Miroslav Žaberl in nekdanji minister za pravosodje v vladi Boruta Pahorja Aleš Zalar, ki je po odstopu takratne notranje ministrice Katarine Kresal začasno prevzel tudi vodenje resorja notranjih zadev.

Bobnarjeva odstopila decembra lani

Bobnarjeva je z ministrske funkcije decembra lani odstopila po zaostritvi odnosov s premierjem Golobom. Ministrica namreč na vladi ni bila uspešna s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na čelo policije s polnim mandatom in predlogom za imenovanje Slavka Koroša na mesto generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge, prav tako s polnim mandatom. Tako je med razlogi za odstop navedla tudi, da si ne more postaviti svoje ekipe.

Premier Golob, ki je takrat vse očitke o političnem vmešavanju v delo policije zavrnil, zdaj, kot je dejal danes, pričakuje, da bodo kandidati pred njegovo dokončno odločitvijo v pogovorih predstavili tudi svojo ekipo in mu predstavili svoj načrt dela.

Vodenje notranjega ministrstva je v vmesnem času prevzela ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik.