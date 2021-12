To je razlog, da zaustavljajo blok 6 v Tešu

Po 65 dneh neprekinjenega obratovanja bodo danes plansko zaustavili blok 6, so sporočili iz Termoelektrarne Šoštanj. Zaustavitev bo predvidoma trajala do 3. januarja 2022. V času zaustavitve bodo izvedli redna vzdrževalna dela.

"S to plansko zaustavitvijo bomo opravili podrobne preglede, s ciljem priprave na redno letno zaustavitev v letu 2022," so še sporočili javnosti.

Oskrba z energijo in toploto iz drugih virov

Samo blok 6 je do danes v tem letu proizvedel 2.498 gigavatnih ur električne energije. Skupno, vključujoč bloka 5 in 6 ter plinski enoti, pa so v letošnjem letu proizvedli 3.127 gigavatnih ur električne energije in 330 gigavatnih ur toplotne energije za Šaleško dolino.

"V času zaustavitve bloka 6 bo proizvodnja električne energije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5 in s plinskima enotama," so še sporočili iz Teša.