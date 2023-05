To je od zdaj na priljubljeni poti med Fieso in Piranom prepovedano

840 metrov dolgo sprehajalno pot med Fieso in Piranom ter obalno območje pod njo že dlje časa ogroža padanje kamenja, skal in proženje plazov s piranskega klifa, zato je na najbolj nevarnih odsekih priljubljene pešpoti zadrževanje, vključno s kopanjem in sončenjem, prepovedano.

Med zadnjim ogledom terena so predstavniki Okolja Piran, Občine Piran in civilne zaščite skupaj z geotehnologom Jurijem Čadežem ugotovili, da se je na treh mestih znova zgodil podor, so sporočili iz Javnega podjetja Okolje Piran.

S flišnega pobočja so se na pešpot skotalile večje skale, težke od 20 do 100 kilogramov. Zaradi preteče nevarnosti z višine so bile posledično na najnevarnejših odsekih postavljene opozorilne table, ki sprehajalcem prepovedujejo zadrževanje, vključno s kopanjem in sončenjem.

Prepoved bo na predelih z najvišjo stopnjo ogroženosti veljala tudi v poletnih mesecih, zato pristojne službe obiskovalce pozivajo, naj bodo pozorni na kotaljenje manjših kamenčkov, ki nakazujejo, da pobočje ni stabilno, in naj si za sončenje in kopanje izberejo lokacije, odmaknjene od potencialnih podornih žarišč.

V preteklosti so bile na najbolj izpostavljenih odsekih postavljene lovilne in zadrževalne mreže, drugod so rešitve že pripravljene, vendar sanacijska dela še niso bila izvedena.