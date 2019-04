Tešu zelena luč za uvoz premoga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času gradnje termoelektrarne (Teš 6) so snovalci predvidevali, da bo 1,41 milijarde evrov vreden projekt reševal tudi premogovnik v Velenju. Kasneje se je sicer izkazalo, da temu ne bo tako, saj je Premogovnik Velenje že lani napovedal znižanje števila zaposlenih za 200 ljudi.

Kot smo na Siol.net že poročali, so se v Teš so se zato obrnili k novi ideji, da bi kurili premog iz tujine. Zato bi potrebovali soglasje agencije za okolje Arso.

Kot izhaja iz dokumenta, ki ga je pridobila TV Slovenija, so v Tešu predvideli, da naj bi vsak dan do Šoštanja pripeljal vlak s 1200 tonami premoga, ki bi ga nato 60 tovornjakov prepeljalo do deponije.

Premog bi dodajali k obstoječemu lignitu

Agencija RS za okolje (Arso) je odločil, da Teš ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenje za uvažanje tujega premoga. Foto: STA Ta premog bi nato dodajali obstoječemu lignitu, zato domačine skrbi, da se bodo izpusti toplogrednih plinov povečali. Na Arsu so po navedbah televizije pojasnili, da sprememba ne bo imela pomembnih vplivov na zdravje prebivalcev, zato Teš ne potrebuje novega okoljevarstvenega dovoljenja.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je dejal, da je premajhna količina slovenskega premoga dodaten razlog za predčasno zaprtje te termoelektrarne. Predstavnik Civilne iniciative Šoštanj Valter Kolar pa je opozoril, da Arso lokalne skupnosti ni vprašal za mnenje.

HSE v uvozu premoga vidijo le alternativni vir

V Holdingu Slovenske elektrarne po navedbah poudarjajo, da bo nemoteno delovanje Teša še naprej temeljilo na velenjskem lignitu, uvoz premoga pa za zdaj vidijo le kot alternativni vir. Premog iz tujine bi bil po njihovih ocenah dražji od domačega lignita, kar bi prineslo okoli 20 milijonov evrov dodatnih stroškov na leto.

Teš je Arso za dovoljenje za uvoz tujega premoga za peti in šesti blok po navedbah Siol.net zaprosil konec lanskega leta. Takrat so poudarili, da gre zgolj za "preventivno rezervno zasilno možnost, če bi se zgodil izpad oskrbe iz Premogovnika Velenje". Veljavno okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2010 sicer določa, da lahko elektrarna za proizvodnjo električne energije kuri le lignit, ki ga kopljejo rudarji Premogovnika Velenje.

V Premogovniku Velenje zmanjšujejo število zaposlenih. Foto: Matej Leskovšek

Vsako nameravano spremembo v delovanju elektrarne, med katere spada tudi nova vrsta premoga, mora Teš po zakonu o varstvu okolja najprej prijaviti Arsu. Ta s sklepom odloči, ali gre za večjo ali manjšo spremembo v delovanju. Če bi pri Teš ocenila, da gre za večjo spremembo, bi morali v Šoštanju na novo pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Tedanji okoljski minister Jure Leben je v začetku februarja ocenil, da bi morali pred izdajo dovoljenja za uvoz premoga razjasniti, ali so pristojni zavajali o kakovosti in količini premoga, da ta zdaj ne bo zadostovala.