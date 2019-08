Teš: Arso bo moral spet odločati o presoji vplivov glede uvoza premoga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Arsu so sprva odločili, da vpliva uvoženega premoga na okolje ni treba presojati. Ministrstvo za okolje je po pritožbi nevladnikov ta sklep razveljavilo.

Agencija za okolje (Arso) bo morala spet odločati, ali je presoja vplivov na okolje za uvoz premoga za Termoelektrarno Šoštanj (Teš) iz tujine potrebna. Sprva so odločili, da vpliva uvoženega premoga na okolje ni treba presojati, ministrstvo za okolje je po pritožbi nevladnih organizacij ta sklep razveljavilo.

Ministrstvo za okolje in prostor je po poročanju Večera ugodilo pritožbi nevladnih organizacij Focus, Greenpeace Slovenija, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC) in Umanotera na sklep Arsa, da za dobavo tujega premoga v Teš ni treba izvesti okoljske študije oziroma tako imenovane presoje vplivov na okolje. Arso bo moral zdaj znova odločati, ali je presoja vplivov na okolje potrebna.

Nevladne organizacije pozdravljajo odločitev okoljskega ministrstva

Strokovna sodelavka Focusa Barbara Kvac je odločitev ministrstva pozdravila in dejala, da Arso pri svoji odločitvi ni upošteval vseh mogočih vplivov uvoza premoga na okolje. "Hkrati verjamemo, da je možno in potrebno celovite in dolgoročne vplive, povezane z uvoženim premogom, ovrednotiti le v okviru presoje vplivov na okolje," je dodala.

Termoelektrarna bo morala sicer v prihodnjih letih poiskati nadomestilo za domač premog iz Velenja, saj tega ne bo dovolj, pri tem pa preigravajo več možnosti. Poleg uvoza tujega premoga je v igri tudi sosežig odpadkov.

Teš bo predvidoma konec leta 2020 začel sosežig odpadkov

Začasni direktor Teša Mitja Tašler je junija na energetski konferenci v Velenju napovedal, da bo Teš predvidoma konec leta 2020 zaradi rasti cen premoga začel sosežig odpadkov, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Stojan Nikolić pa je dodal, da so prve analize sosežiga odpadkov spodbudne, uvožen premog pa bi bil najslabša možnost za Teš.