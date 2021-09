Temperature se bodo približale 30 stopinjam Celzija #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutra so vse bolj sveža, čez dan pa nas bo še naprej razvajalo toplo sonce s temperaturami vse do 29 stopinj Celzija.

Danes bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, sporočajo z agencije za okolje.

Tudi konec tedna bo sončen

Jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo segle do 26 stopinj Celzija, na Primorskem pa do 29 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo pretežno jasno. Jutro bo sveže, čez dan pa zelo toplo.