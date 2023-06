Izšel je Telefonski imenik Slovenije pomlad 2023 na DVD

V Telefonskem imeniku Slovenije pomlad 2023 je na voljo več kot 630 tisoč telefonskih številk ter drugih kontaktnih podatkov pravnih in fizičnih oseb.

Poleg telefonskih številk in kontaktnih podatkov ETIS pomlad 2023 zagotavlja mesečno posodobljene podatke, orodje za izdelavo potnih nalogov, program za obdelavo podatkov ter pregled prepovedi klicev v komercialne in/ali raziskovalne namene, ki jih morajo ob izvajanju dejavnosti upoštevati anketarji ter prodajalci storitev in blaga po telefonu.

ETIS pomlad 2023 je na voljo v treh različicah:



- enouporabniška različica omogoča namestitev na en računalnik,



- mrežna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem ter omogoča namestitev na strežnik lokalnega omrežja in uporabo na vseh v mrežo povezanih računalnikih,



- večlicenčna različica je namenjena srednje velikim in velikim podjetjem, ki želijo TIS na DVD namestiti na več različnih računalnikov, ki pa med seboj niso povezani v lokalno mrežo.

Edini uradni imenik v Sloveniji

Telefonski imenik Slovenije je edini uradni koncesijski imenik v Sloveniji, ki je izdan skladno z določbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Najnatančnejši kontaktni podatki in edine prave rumene strani v Sloveniji so na voljo na spletni strani , ki se dnevno osvežuje.

Spletno mesto www.itis.si mesečno obišče več kot 140 tisoč različnih obiskovalcev (vir podatka: MOSS, maj 2023). Telefonski imenik Slovenije na DVD izide dvakrat na leto, spomladi in jeseni, enkrat na leto pa izide tudi v tiskani izdaji.

TIS na spletu

Spletna različica TIS uporabnikom ponuja hitro in preprosto iskanje po nazivu, telefonski številki, naslovu ali dejavnosti. Na voljo so tudi interaktivni zemljevid Slovenije ter obogateni rezultati s podatki iz poslovnega asistenta Bizi in z zemljevida najdi.si. Na spletu so uporabnikom na voljo tudi edine prave rumene strani v Sloveniji s podatki o več kot 200 tisoč pravnih osebah in dodatna orodja prek registracije v storitev Moj iTIS.